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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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В Дагестане ввели режим контртеррористической операции

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
В ходе нападения боевиков на Махачкалу и Дербент погибли шесть полицейских. В обоих городах возобновилась перестрелка
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

На фоне нападений в Махачкале и Дербенте в Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО», — отметили в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах Дагестана рассказал РБК о том, что, по одной из версий, нападавшие могут иметь отношение к международным террористическим организациям. В Дагестан в ближайшее время вылетят сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.

«Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — говорит источник. Он также отметил, что силовики уверены, что сегодняшние акции были спланированы заранее, в том числе они обращают внимание, что нападение на священника произошло в большой православный праздник.


В Дагестане ввели режим контртеррористической операции
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При атаках в Дагестане погибли шесть силовиков
Политика

О нападении боевиков в Махачкале и Дербенте региональное УМВД сообщило в районе 19:00 мск. В Дербенте, по данным ведомства, неизвестные расстреляли церковь и синагогу, в итоге оба здания сгорели.

По данным на 20:30 мск, в ходе атаки погибли шесть силовиков. «Интерфаксу» в правоохранительных органах сообщили о 23 пострадавших.

Перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и нападавшими возобновилась и в Дербенте, и в Махачкале, сообщили в МВД Дагестана. Ранее власти ввели план «Перехват» в обоих городах.

По мнению главы Дагестана Сергея Меликова, цель нападения боевиков — посеять панику и страх среди дагестанцев. Он призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал дать подробную информацию о произошедшем позже.

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Теги
Мир Ландау, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
контртеррористическая операция НАК Дербент Махачкала Дагестан режим КТО

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