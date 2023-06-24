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Путин подписал закон о задержаниях за нарушение режима военного положения
Путин подписал закон о задержаниях на срок до 30 суток за нарушение военного положения
Обстановка в Москве
Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения.
Поправки, которые вводят штрафы и арест за нарушение требований режима военного положения, были внесены в Госдуму в середине мая.
Сейчас военное положение введено в четырех новых регионах — Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
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