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В Думу внесли поправки о задержании до 30 суток в зоне военного положения

Клишас: в Госдуму внесли поправки о задержании до 30 суток в зоне военного положения
Речь идет о запрете находиться на улице и в общественных местах в определенное время. В случае необходимости власти могут проверять документы и досматривать граждан, а в случае нарушения запретов и ограничений задерживать
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Госдуму внесены поправки о задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения за нарушение запретов, установленных указами президента, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в телеграм-канале.

«На основании указов президента Российской Федерации на территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента Российской Федерации на соответствующей территории», — написал сенатор.

Речь идет о запрете находиться на улице и в общественных местах в определенное время. В случае необходимости власти могут проверять документы, досматривать граждан и личные вещи, жилища и транспортные средства, а в случае нарушения запретов и ограничений задерживать на срок до 30 суток.

По его словам, также предусматривается «принудительное и контролируемое перемещение» граждан на территории, на которых военное положение не объявлено.

Авторами поправок выступили сам Клишас, первый заместитель главы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, глава комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, член этого же комитета Дмитрий Вяткин и др. Они направлены на «обеспечение реализации избирательных прав граждан» в присоединенных к России регионах.

В октябре прошлого года президент Владимир Путин объявил о военном положении на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Согласно ст. 7 закона «О военном положении», на территориях с объявленным военным положением усиливается охрана общественного порядка, ограничивается въезд и выезд, проводится досмотр транспортных средств; властям разрешается изымать у граждан и организаций имущество, необходимое для нужд обороны.

Среди других мер, предусмотренных законом, — возможность задержания до 30 суток, запрет забастовок и митингов, принудительное отселение и введение военной цензуры: как сообщений, так и телефонных разговоров.

Кроме того, парламентарии предлагают уточнить, что на территории, где введено военное положение, референдумы и выборы не проводятся, кроме случаев, когда решение об их назначении принято по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ. В таком случае голосование может проходить как на всей территории, на которой действует военное положение, так и на ее части.

Осенью в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях должны пройти выборы. Однако закон запрещает проводить референдумы и выборы при военном положении. Депутаты в начале мая внесли поправку, разрешающую эту процедуру. Согласно поправкам, глава региона, на территории которого действует военное положение, сможет предложить Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России провести выборы или референдум не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Не позднее чем через пять дней после этого ЦИК должна проконсультироваться с Минобороны и ФСБ и принять соответствующее решение.

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Андрей Клишас поправки Госдума Донбасс Запорожская область Херсонская область Выборы
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