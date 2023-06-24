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Картаполов назвал ненужным военное положение для Москвы и Ростова

Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов: военного положения в Москве ждать не надо
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов считает, что военного положения «ждать не стоит» и что действующих мер достаточно, так как работают «компетентные органы»
Обстановка у Кремля в Москве
Обстановка у Кремля в Москве (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

Вводить военное положение в Москве нет необходимости, заявил РБК глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Военного положения ждать не надо. Я пока речь веду в первую очередь о Московском регионе и России. В Ростове немножко другая ситуация, но и там, на мой взгляд, пока нет необходимости вводить военное положение», — сказал Картаполов.

По его словам, достаточно тех мер, которые уже введены в Москве, Московской области и ряде других регионов. «Они сегодня обеспечивают порядок и функционирование основных государственных и муниципальных структур», — пояснил он.

В столице, по словам Картаполова, нужно «вести естественный образ жизни». Работать же, по его словам, будут «компетентные органы».

«Режим КТО — это усиление охраны отдельных объектов. Образно выражаясь, поставят пару дополнительных постов полиции. Возможны ограничения движения как транспорта, так и пешеходов на некоторых участках, там, где будет какое-то усиление охраны. Плюс полиция и силовики могут попросить предъявить документы и досмотреть транспорт. Вообще сейчас не о чем беспокоиться», — считает глав думского комитета по обороне.

Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Москве, Московской и Воронежской областях.

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Режим позволяет властям вводить ряд временных ограничений и расширяет права правоохранительных органов, задействованных в КТО. Так, например, режим КТО предусматривает усиление охраны ключевых объектов инфраструктуры и общественного порядка, проверки документов и досмотр транспорта, дает право изымать автомобили у организаций и физических лиц, если это будет необходимо тем, кто проводит контртеррористические мероприятия. Также режим КТО позволяет представителям правоохранительных органов беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, которые принадлежат физическим лицам и организациям.

Введение режима КТО произошло на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и контролируемых им сил. Накануне, вечером 23 июня, Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловому лагерю вагнеровцев и пообещал ответные меры.

Минобороны слова Пригожина об ударе по лагерям вагнеровцев опровергло, назвав их провокацией. ФСБ завела дело о призывах к вооруженному мятежу (ст. 279), попросила бойцов частной военной компании не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина.

Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он утверждает, что город заблокирован ЧВК «Вагнер».

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что в Ростове-на-Дону «сложная обстановка» — блокирована работа органов гражданского и военного управления. По его словам, власти примут меры для стабилизации ситуации в городе. Президент России назвал происходящее предательством и ударом в спину и пообещал жесткие ответные меры.

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Андрей Картаполов военное положение Москва Ростов-на-Дону
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
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