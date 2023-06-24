Мэр Ростова-на-Дону предупредил о возможном проходе военной техники

Обстановка в Ростове-на-Дону (Фото: РБК)

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предупредил местных жителей о возможном проходе военной техники по улицам города и попросил их оставаться дома. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«В связи с возможным проходом военной техники по улицам города прошу вас быть предельно внимательными и острожными. В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра», — написал Логвиненко.

Ограничить поездки и оставаться дома призвали власти Ростовской области в ночь с 23 на 24 июня. Это произошло после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Накануне вечером он обвинил российских военных в ракетном обстреле лагеря ЧВК и пообещал ответить на это. Минобороны назвало слова бизнесмена об ударе провокацией и опровергло его заявление. Против Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК об организации мятежа.

Около 2:00 мск ТАСС сообщил, что ночью на выезде из Ростова-на-Дону перекрыли движение по трассе М-4 «Дон». В городе отменили все запланированные на 24 и 25 июня массовые мероприятия. У штаба Южного военного округа появилась военная техника.

Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону.

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении назвал ситуацию в Ростове-на-Дону сложной, а действия Пригожина — «предательством и ударом в спину».