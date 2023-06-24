Губернатор призвал отказаться от поездок в центр Ростова-на-Дону

Василий Голубев также попросил граждан по возможности не покидать свои дома

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей отказаться от поездок в центр Ростова-на-Дону.

«Уважаемые земляки! В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома», — написал он в телеграм-канале.

Ранее глава региона призвал всех граждан сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости. Он заверил, что правоохранительные органы «предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность» в регионе. В региональном МЧС, в свою очередь, предупредили о распространении в телеграм-каналах информации о введении комендантского часа. Эти сообщения — фейк, заявили в ведомстве.

В Ростова-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа, после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина были усилены меры безопасности, сообщал корреспондент РБК. Издание 161.ru публиковало снимки с военной техникой и техникой Росгвардии. ТАСС и 161.ru писали о перекрытии выезда из города на трассе «Дон».

Власти Воронежской области заявили о передвижении колонны военной техники по трассе М-4 и попросили граждан не пользоваться этой дорогой.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил российских военных в обстреле лагеря ЧВК, в результате которого «погибло огромное количество бойцов», и пообещал ответ.

В Минобороны слова основателя частной военной компании опровергли, назвав их провокацией. «Российские военные продолжают выполнение задач на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — заявили в ведомстве. Позднее там сообщили, что Киев сосредоточил силы на Бахмутовском тактическом направлении, «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки».

ФСБ возбудила против него уголовное дело по ст. 279 УК «по факту организации вооруженного мятежа». В распространенном пресс-службой заявлении бизнесмена говорилось, что это «не военный переворот, а марш справедливости». Спецслужба посчитала это «ударом в спину военным» и призвала бойцов ЧВК «не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы», а также задержать Пригожина.

Обратился к «вагнеровцам» и заместитель командующего объединенной группировкой войск на Украине генерал армии Сергей Суровикин. «Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время», — отметил генерал.

В Кремле заявили, что президенту Владимиру Путину доложили о ситуации.