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Движение по Москве-реке приостановили

Дептранс: В столице приостановили движение по Москве-реке
Работа причалов в Москве также ограничена. 24 июня, на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которого власти обвинили в мятеже, в столице ввели режим контртеррористической операции
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Дептранс сообщил о приостановке движения по Москве-реке.

«По информации ФГБУ Канала им. Москвы движение по Москве-реке временно приостановлено», — говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

В ведомстве добавили, что работа причалов в Москве также ограничена.

В Москве и Московской области 24 июня объявили режим контртеррористической операций на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, против которого ФСБ возбудило дело об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). Накануне он обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» (Минобороны это опровергло), а на следующий день выступил с утверждением, что его силы блокировали Ростов-на-Дону и контролируют военные объекты в городе.

Президент Владимир Путин в телеобращении назвал действия Пригожина «военным мятежом». «Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», — сказал президент.

После заявления Путина Пригожин отказался сложить оружие.

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В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, сообщал мэр столицы Сергея Собянин. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах, возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Информацию об ограничениях на въезд и выезд из Москвы Собянин опроверг.

В столице не требуется введение военного положения, выразил мнение  в разговоре с РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Тех мер, которые уже введены, по его мнению, достаточно.

В Роскомнадзоре РБК сообщили, что в районе проведения КТО (такой режим, кроме Москвы, объявлен в Московской и Воронежской областях) «возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов».

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