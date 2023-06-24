Губернатор назвал недостоверными данные о военных колоннах под Воронежем

Александр Гусев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В интернете появилось много недостоверной информации, связанной с продвижением колонны военной техники по территории Воронежской области, но за их распространение грозит ответственность, заявил губернатор Александр Гусев.

«На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона. Уверен, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и регионе», — добавил он.

Гусев затем сообщил, что на территории области проводят «необходимые оперативно-боевые мероприятия».

О передвижении бронетехники по региону сообщало ночью правительство региона: «По Федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники. Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться Федеральной автомобильной дорогой М-4 «Дон» и индивидуальными транспортными средствами». Власти заверили, что ситуация под контролем.

Из-за событий вокруг ЧВК «Вагнер» власти области отменили все массовые мероприятия, движение по 300 км трассы М-4 «Дон» закрыто. Губернатор просил жителей отказаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения». В Воронеже перекрыли проезд к зданиям управлений МВД и ФСБ, сообщает «РИА Новости».