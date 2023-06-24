Ситуация в центре Ростова-на-Дону. Видео РБК

В Ростове-на-Дону перекрыт центр, передает корреспондент РБК. Он сообщает, что там невозможно подойти к штабу Южного военного округа.

Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что в городе действуют силы ЧВК. Против Пригожина заведено уголовное дело об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). Накануне он обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это и назвало провокацией.

В ходе телеобращения президент Владимир Путин описал ситуацию в Ростове-на-Дону как «сложную». По его словам, там блокирована работа органов гражданского и военного управления. Путин пообещал решительные действия властей для стабилизации ситуации.