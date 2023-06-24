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Ростовский губернатор призвал не выходить из дома без необходимости
Ростовский губернатор призвал не выходить из дома без необходимости
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал граждан сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома.
«Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома», — написал он.
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