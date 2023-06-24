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Песков сообщил о круглосуточных докладах силовиков Путину из-за Пригожина

Генпрокурор доложил Путину о деле против Пригожина
Генпрокурор Игорь Краснов сделал доклад президенту в контексте уголовного дела против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь

Генпрокурор Игорь Краснов сделал доклад президенту Владимиру Путину в контексте возбуждения уголовного дела против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, силовики в круглосуточном режиме докладывают Путину о выполнении поручений.

«Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», — сказал Песков.

Он также сообщил, что генпрокурор проинформировал президента о законности возбуждения данного уголовного дела.

«Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путину доложили о ситуации, «необходимые меры принимаются».

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Вечером 23 июня Пригожин обвинил российских военных в ракетном ударе по лагерю ЧВК, в результате чего «погибло огромное количество бойцов», и пообещал ответить на это.

В Минобороны назвали слова основателя частной военной компании провокацией. Против него возбудили дело по ст. 279 УК «по факту организации вооруженного мятежа». Пресс-служба Пригожина распространила его заявление, в котором говорится, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

ФСБ назвала заявления и действия Пригожина «ударом в спину военным» и призвала бойцов ЧВК «не выполнять преступные и предательские приказы» и задержать бизнесмена. Заместитель командующего объединенной группировкой войск на Украине генерал армии Сергей Суровикин в своем обращении попросил «не играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время».

Позднее в Минобороны заявили, что украинские войска, «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутовском направлении. «Военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии», — сообщили там.

В Москве и Ростове-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа, усилили меры безопасности. На выезде из города было перекрыто движение по трассе М4, сообщили ТАСС и 161.ru.

В США заявили, что следят за ситуацией в России.

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Персоны
Елена Чернышова
Дмитрий Песков Владимир Путин Игорь Краснов Евгений Пригожин ЧВК Вагнер мятеж
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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