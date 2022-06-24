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Военная операция на Украине ,  
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Россия передала ООН примеры «ненавистнических высказываний» Зеленского

В переданном СБ и ГА ООН документе перечислены примеры «ненавистнических высказываний» украинских политиков, в том числе президента Владимира Зеленского и экс-президента Петра Порошенко
Фото: Robert Hradil / Getty Images
Фото: Robert Hradil / Getty Images

Россия распространила в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генассамблее ООН подборку «ненавистнических высказываний» украинских политиков и общественных деятелей, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Как мы и обещали в ходе нашего выступления в СБ ООН 21 июня, постпредство России при ООН распространило в качестве официального документа СБ и ГА ООН подборку некоторых ненавистнических высказываний украинских политиков и общественных деятелей Украины», — написал он.

К своему посту дипломат также прикрепил соответствующий документ. В числе прочих в нем приводятся слова Владимира Зеленского от 29 ноября 2021 года, где он говорит о людях, которые подверглись санкциям СНБО. «А вы их людьми называете? Есть разные. Есть представители людей. Не все представители людей — люди. Есть особи, я так считаю», — сказал тогда он.

Кроме того, постпредство напомнило о словах экс-президента Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года о жителях ДНР и ЛНР. «У нас будет работа — у них нет. У нас будут пенсии — у них нет. У нас будет забота о пенсионерах, детях — у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады — их дети будут сидеть в подвалах <…> Так и именно так мы выиграем эту войну», — говорил Порошенко тогда.

Упоминаются и слова Александра Турчинова от 24 февраля 2022 года, который заявил, что готов «уничтожать русню, где только можно». При этом он призвал «бить русню» не только на Украине, но и за ее пределами — на территории России. В распространенном документе содержатся цитаты многих других украинских представителей.

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Россия неоднократно обвиняла украинские власти в «геноциде» населения Донбасса. Президент Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации на Украине в ночь на 24 февраля, говорил, что главной ее целью является защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». «И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — отмечал глава государства.

После начала спецоперации на Украине стали чаще звучать предложения об отказе от «русского наследия», в том числе о переименовании улиц, площадей, парков, культурных и других объектов. Так, в апреле мэр Киева Виталий Кличко пообещал переименовать в украинской столице улицы и станции, названия которых связаны с Россией.

Также в середине июня рабочая группа Министерства образования и науки Украины опубликовала решение об исключении из школьной программы произведений русской литературы. В частности, украинские власти намерены исключить из программы басни Ивана Крылова, романы Антона Чехова, Федора Достоевского и некоторые произведения Николая Гоголя.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой после этого заявил, что Украина «обнуляет» свое будущее и выносит себя за скобки мировой истории, отказываясь от наследия русской культуры. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что «это еще одно подтверждение глупости киевского режима», так как наследие российской культуры «не вычеркнуть из истории».

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ООН Ненависть Владимир Зеленский Военная операция на Украине Россия

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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