Мэр Одессы заявил о беспокойстве из-за роста ненависти ко всему русскому
Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования Пушкинской улицы в центре Одессы. Об этом он заявил в разговоре с The New York Times.
Газета отмечает, что на Труханова оказывают давление с требованием переименовать улицу Пушкинскую рядом с мэрией Одессы. Российский поэт жил в Одессе в 1823–1824 годах, в этот период он работал над несколькими своими произведениями, в том числе написал три главы «Евгения Онегина».
«Я бы не поддержал это. Одесса — межкультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — сказал он.
Издание отмечает, что Труханов долгое время считался пророссийски настроенным политиком, однако после начала российской спецоперации превратился в «ярого защитника Украины».
Телеканал «Эспрессо» отмечает, что в 2020 году Труханов добился возвращения проспекту Небесной сотни (так на Украине называют погибших на Евромайдане) в Одессе исторического названия — в честь Маршала Жукова, однако в 2021 году суд Одессы удовлетворил требование партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» отменить переименование.
С конца февраля, после того как Россия начала военную операцию, на Украине стали чаще звучать предложения о переименовании улиц, площадей, парков, культурных и других объектов с «российскими» названиями. Так, в апреле мэр Киева Виталий Кличко пообещал переименовать в украинской столице улицы и станции, названия которых связаны с Россией.
Тогда же об аналогичных планах сообщили в Ужгороде. Местный городской совет составил список из 58 улиц, которые предлагаются к переименованию. Среди них в том числе названные в честь писателей Ивана Тургенева, Антона Чехова, Льва Толстого, Федора Достоевского, Александра Грибоедова и поэта Александра Пушкина.
Также в рамках «декоммунизации» на Украине с 2014 года начали переименовывать топонимы «коммунистического происхождения». Российские власти называли «декоммунизацию» и переименования антироссийской политикой и попыткой Киева переписать историю.