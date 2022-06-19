Мэр Одессы заявил о беспокойстве из-за роста ненависти ко всему русскому

В 2020 году мэр Одессы Геннадий Труханов добился возвращения проспекту Небесной сотни названия в честь Маршала Жукова, однако позже суд отменил это решение

Вид на Пушкинскую улицу в Одессе (Фото: Peter Seyfferth / imagebroker.com / Global Look Press)

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования Пушкинской улицы в центре Одессы. Об этом он заявил в разговоре с The New York Times.

Газета отмечает, что на Труханова оказывают давление с требованием переименовать улицу Пушкинскую рядом с мэрией Одессы. Российский поэт жил в Одессе в 1823–1824 годах, в этот период он работал над несколькими своими произведениями, в том числе написал три главы «Евгения Онегина».

«Я бы не поддержал это. Одесса — межкультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — сказал он.

Издание отмечает, что Труханов долгое время считался пророссийски настроенным политиком, однако после начала российской спецоперации превратился в «ярого защитника Украины».

Телеканал «Эспрессо» отмечает, что в 2020 году Труханов добился возвращения проспекту Небесной сотни (так на Украине называют погибших на Евромайдане) в Одессе исторического названия — в честь Маршала Жукова, однако в 2021 году суд Одессы удовлетворил требование партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» отменить переименование.

С конца февраля, после того как Россия начала военную операцию, на Украине стали чаще звучать предложения о переименовании улиц, площадей, парков, культурных и других объектов с «российскими» названиями. Так, в апреле мэр Киева Виталий Кличко пообещал переименовать в украинской столице улицы и станции, названия которых связаны с Россией.

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Тогда же об аналогичных планах сообщили в Ужгороде. Местный городской совет составил список из 58 улиц, которые предлагаются к переименованию. Среди них в том числе названные в честь писателей Ивана Тургенева, Антона Чехова, Льва Толстого, Федора Достоевского, Александра Грибоедова и поэта Александра Пушкина.

Также в рамках «декоммунизации» на Украине с 2014 года начали переименовывать топонимы «коммунистического происхождения». Российские власти называли «декоммунизацию» и переименования антироссийской политикой и попыткой Киева переписать историю.