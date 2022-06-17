Кравцов счел глупым отказ Украины от русских писателей в программе школ

Сергей Кравцов (Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство ТАСС)

Решение украинских властей убрать из школьной программы произведения русских и советских писателей не вычеркнет их из культурного наследия, заявил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Это еще одно подтверждение глупости киевского режима, наследие культуры не вычеркнешь из истории», — сказал он.

О том, что украинские власти решили убрать эти произведения из школьной программы, накануне объявила рабочая группа Министерства образования и науки Украины. В частности, власти решили отказаться от изучения в шестом классе басен Ивана Крылова и рассказов Антона Чехова «Хамелеон» и «Толстый и тонкий». Их предложили заменить на произведения французского баснописца Жана де Лафонтена, американского писателя О. Генри и французской писательницы Анны Гавальда.

Кроме того, из программы седьмого класса планируют исключить повесть Василия Быкова «Альпийская баллада». Вместо нее будут проходить роман ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». Власти решили отказаться от изучения стихотворений Александра Пушкина и Константина Симонова, а взамен предложить школьникам стихи шотландского поэта Роберта Бернса и немецких поэтов Иоганна Вольфганга фон Гёте и Генриха Гейне.

В программах девятого, десятого и одиннадцатого классов также произошли изменения. В частности, из них решили убрать романы «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, а также роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Произведения Николая Гоголя рабочая группа рекомендовала оставить, изъяв из перечня труды петербургского периода жизни и творчества писателя — «Ревизор» и «Шинель», а также «Мертвые души». Специалисты объяснили это решение «трудностями восприятия этих произведений учениками», а также тем, что «исторический контекст» в них «сложен и далек». Из программы также хотят исключить произведения писателей Льва Толстого и Ивана Тургенева.

Читайте на РБК Pro Pro Наступила «криптозима» или время возможностей? Дайджест инвестора Наступила «криптозима» или время возможностей? Дайджест инвестора Статьи Pro Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года Статьи Pro «Бывший меня преследует»: когда речь идет о навязчивом работодателе «Бывший меня преследует»: когда речь идет о навязчивом работодателе Инструкции Pro Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день Статьи Pro Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Инструкции Pro Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Инструкции Pro Ментальные карты: что это такое и как их использовать в рабочих проектах Ментальные карты: что это такое и как их использовать в рабочих проектах Инструкции Pro Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту Статьи

Вместо них власти предложили проходить в школах «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, роман «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, роман «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго и произведение «Чума» Альбера Камю.

Отказ украинских властей от изучения русской литературы критиковал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В частности, он говорил, что Киев «обнуляет» будущее страны и выносит ее за скобки мировой истории, отказываясь от наследия русской культуры.