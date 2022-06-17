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Кравцов счел глупым отказ Украины от русских писателей в программе школ

Сергей Кравцов
Сергей Кравцов (Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство ТАСС)

Решение украинских властей убрать из школьной программы произведения русских и советских писателей не вычеркнет их из культурного наследия, заявил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Это еще одно подтверждение глупости киевского режима, наследие культуры не вычеркнешь из истории», — сказал он.

О том, что украинские власти решили убрать эти произведения из школьной программы, накануне объявила рабочая группа Министерства образования и науки Украины. В частности, власти решили отказаться от изучения в шестом классе басен Ивана Крылова и рассказов Антона Чехова «Хамелеон» и «Толстый и тонкий». Их предложили заменить на произведения французского баснописца Жана де Лафонтена, американского писателя О. Генри и французской писательницы Анны Гавальда.

На Украине в школах откажутся от изучения Пушкина, Лермонтова и Толстого
Политика
Фото:Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кроме того, из программы седьмого класса планируют исключить повесть Василия Быкова «Альпийская баллада». Вместо нее будут проходить роман ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». Власти решили отказаться от изучения стихотворений Александра Пушкина и Константина Симонова, а взамен предложить школьникам стихи шотландского поэта Роберта Бернса и немецких поэтов Иоганна Вольфганга фон Гёте и Генриха Гейне.

В программах девятого, десятого и одиннадцатого классов также произошли изменения. В частности, из них решили убрать романы «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, а также роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Произведения Николая Гоголя рабочая группа рекомендовала оставить, изъяв из перечня труды петербургского периода жизни и творчества писателя — «Ревизор» и «Шинель», а также «Мертвые души». Специалисты объяснили это решение «трудностями восприятия этих произведений учениками», а также тем, что «исторический контекст» в них «сложен и далек». Из программы также хотят исключить произведения писателей Льва Толстого и Ивана Тургенева.

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Вместо них власти предложили проходить в школах «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, роман «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, роман «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго и произведение «Чума» Альбера Камю.

Отказ украинских властей от изучения русской литературы критиковал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В частности, он говорил, что Киев «обнуляет» будущее страны и выносит ее за скобки мировой истории, отказываясь от наследия русской культуры.

Теги
школы школьная программа Украина Сергей Кравцов русские писатели
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На Украине в школах откажутся от изучения Пушкина, Лермонтова и Толстого
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Толстой оценил исключение «Войны и мира» из школьной программы на Украине
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