Politico узнала о намерении Зеленского уволить главу СБУ

Президент хочет уволить главу Службы безопасности Украины из-за того, что у него нет навыков антикризисного управления

Глава СБУ Иван Баканов (Фото: Владимир Тарасов/ "Укринформ"/ Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский хочет сменить главу СБУ, сообщает газета Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к украинскому президенту, а также западного дипломата, который консультировал Киев по поводу необходимых в отношении СБУ реформ.

Сейчас должность занимает Иван Баканов. Один из собеседников Politico утверждает, что работой главы СБУ «крайне недовольны». «Нас не устраивают его управленческие [навыки], потому что теперь нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет», — пояснил он.

«Зеленский хочет заменить своего приятеля детства, которого он привлек для руководства СБУ, на кого-то, кто более подходит на пост в военное время», — отметила Politico.

По словам источников газеты, озабоченность вызывает не только работа Баканова после начала военной операции России на Украине, но и решения, которые принимали высокопоставленные сотрудники агентства. Они отметили, что их решения в первые часы и дни «могли стоить стране драгоценных территорий, в том числе стратегического города Херсона».

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию о том, что в начале военных действий руководители СБУ во многих регионах вели себя очень странно, убегали, а один из них даже поджег все здание СБУ в Чернигове, так как не было времени вывозить документы.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Уже 13 марта Зеленский сменил главу СБУ Львовской области Ивана Осипчука на Артема Бондаренко. Это произошло на фоне удара российских сил по Яворовскому военному полигону, когда погибли 35 человек, более 130 были госпитализированы. Минобороны заявляло, что «уничтожены до 180 иностранных наемников» и зарубежное вооружение.

1 апреля Зеленский лишил званий двух высших офицеров СБУ — экс-начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и экс-начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко. Он объяснил, что силовики нарушили присягу и «предали родину».

Как отмечает Politico, Криворучко нарушил приказ президента и попросил офицеров эвакуировать город до того, как его начали штурмовать российские войска. В то же время полковник, его помощник и начальник местного управления Антитеррористического центра Игорь Садохин сообщал российским военным, которые шли из Крыма на Север, о местонахождении украинских мин. Кроме того, он помогал координировать траекторию полета авиации.

29 мая украинский президент уволил начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина за провалы в первые дни военной операции и то, что он «не работал на защиту города с первых дней». «Армия, полиция, мэр Харькова, ОГА — все действительно работают на победу и делают это очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ», — говорил Зеленский.

Тогда глава управления СБУ подробно описал в соцсетях первые дни боевых действий в Харькове, а затем потребовал, чтобы президент публично принес извинения.

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