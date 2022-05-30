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Военная операция на Украине ,  
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Уволенный Зеленским глава СБУ Харьковской области потребовал извинений

Дудин заявил, что его не в чем винить и что он готов пройти проверку на полиграфе. Ранее Зеленский уволил его из-за того, что чиновник «не работал на защиту города с первых дней», а «думал только о себе»
Роман Дудин
Роман Дудин (Фото: Евгений Малолетка / AP)

Уволенный глава управления Службы безопасности Украины по Харьковской области Роман Дудин призвал президента Владимира Зеленского извиниться и публично опровергнуть информацию о «бездействии» службы. Об этом он написал в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и деятельность которой в стране запрещена).

Ранее Зеленский заявил, что уволил Дудина, поскольку тот «не работал на защиту города с первых дней».

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В своем посте Дудин описал первые дни боевых действий и рассказал, что происходило в Харькове и что он и другие силовики делали в это время. После этого он обратился к Зеленскому.

«Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездействии управления СБУ в Харьковской области и принести извинения личному составу указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур», — написал Дудин.

По его словам, единственное, за что его можно наказать, — это за то, что он «раздал людям оружие 24 февраля». «По любым другим обвинениям я согласен пройти полиграф или любую другую проверку. Более того, учитывая, что вы публично обнародовали информацию обо мне, предлагаю любой публичный формат», — заявил экс-глава СБУ в Харьковской области.

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По состоянию на 30 мая часть Харьковской области находится под контролем российских военных. Минобороны России сообщало о взятии городов Изюм и Балаклея и села Каменка.

Об увольнении Дудина Зеленский сообщил 29 мая. Он отметил, что в Харьковской области «сотрудничество 100%», «все работают эффективно» — армия, полиция, мэр Харькова, областная госадминистрация. «К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ», — заявил Зеленский. По его словам, Дудин «не работал на защиту города с первых дней», а «думал только о себе лично». Мотивы экс-главы областного управления СБУ выяснят правоохранительные органы, добавил президент.

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