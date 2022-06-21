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Военная операция на Украине ,  
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СБУ заявила о разоблачении «агентов ФСБ» в правительстве Украины

В ходе спецоперации в Киеве задержали чиновников правительства и Торгово-промышленной палаты, которые собирали секретные сведения об обороноспособности страны, ее границах и силовиках для ФСБ, утверждают в СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила «агентов ФСБ», которые передавали разведывательные данные российской стороне, утверждает ведомство в Telegram.

По утверждению СБУ, в ходе спецоперации в Киеве были задержаны заведующий отделом секретариата правительства и руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты Украины.

«Эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей», — заявили в СБУ.

Взамен они получали денежное вознаграждение в размере от $2 тыс. до $15 тыс. в зависимости от степени секретности и значимости сведений.

Задержанные подозреваются в государственной измене (ст. 111 УК Украины), они арестованы судом.

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В конце марта ФСБ заявила о задержании «агента СБУ» по прозвищу Малыш, который шпионил за украинскими журналистами и политологами в России. По данным спецслужбы, задержанный оказался гражданином Украины и Польши Рудасём А.В.

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В 2019 году Рудась приехал в Россию и «поступил в один из ведущих российских вузов на факультет политологии», чтобы, как утверждают в ведомстве, «расширить возможности ведения разведки», сообщили в ФСБ. Его фамилия и инициалы совпадают с именем человека, который упоминается в списке абитуриентов магистратуры МГИМО 2019 года.

Рудась, как считают в ФСБ, по заданию СБУ собирал сведения об украинских политологах и журналистах в России — «противниках действующего киевского режима». Его задержали в Москве, когда он пытался получить сведения о военных, участвующих в российской военной операции на Украине, заявили там.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
СБУ ФСБ Украина

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