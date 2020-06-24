Болтон согласился дать показания о просьбе Трампа к Китаю по выборам

В своих мемуарах Болтон написал, что Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему в переизбрании. Экс-помощник президента США заявил, что готов подтвердить свои слова под присягой

Дональд Трамп (на переднем плане) и Джон Болтон (Фото: Oliver Contreras / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о готовности дать показания в конгрессе по поводу попыток американского лидера Дональда Трампа добиться от Китая помощи в переизбрании. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Накануне, 23 июня, в продажу поступила книга Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». В ней он в том числе заявил, что Трамп «умолял» председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием.

«Все мы, кто был на этой встрече, могли бы дать показания под присягой. Я тоже рад был бы сделать это», — сказал Болтон.

По словам экс-помощника президента, он обсуждал этот вопрос и с некоторыми членами американской администрации в то время, когда еще работал в Белом доме. «У меня было несколько разговоров по этой теме с членами Национального совета по безопасности», — отметил Болтон. По его словам, он, в частности, обсуждал вопрос с юрисконсультом Белого дома и министром юстиции.