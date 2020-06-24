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Политика ,  
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Болтон согласился дать показания о просьбе Трампа к Китаю по выборам

В своих мемуарах Болтон написал, что Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему в переизбрании. Экс-помощник президента США заявил, что готов подтвердить свои слова под присягой
Дональд Трамп (на переднем плане) и Джон Болтон
Дональд Трамп (на переднем плане) и Джон Болтон (Фото: Oliver Contreras / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о готовности дать показания в конгрессе по поводу попыток американского лидера Дональда Трампа добиться от Китая помощи в переизбрании. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Накануне, 23 июня, в продажу поступила книга Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». В ней он в том числе заявил, что Трамп «умолял» председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием.

«Все мы, кто был на этой встрече, могли бы дать показания под присягой. Я тоже рад был бы сделать это», — сказал Болтон.

По словам экс-помощника президента, он обсуждал этот вопрос и с некоторыми членами американской администрации в то время, когда еще работал в Белом доме. «У меня было несколько разговоров по этой теме с членами Национального совета по безопасности», — отметил Болтон. По его словам, он, в частности, обсуждал вопрос с юрисконсультом Белого дома и министром юстиции.

Болтон сообщил о просьбе Трампа к Си Цзиньпину помочь ему с переизбранием
Политика
Фото: Jonathan Drake / Reuters

«Это мои воспоминания, но я считаю более важными воспоминания китайской стороны», — отметил Болтон.

В своей книге Болтон написал, что Трамп во время двусторонней встречи на саммите G20 в японской Осаке просил Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием. По его словам, лидер КНР отметил, что некоторые американские политики «делают ошибочные выводы, призывая к новой холодной войне с Китаем», и Трамп «сразу же предположил, что Си [Цзиньпин] имел в виду демократов». После этого президент США «неожиданно перевел разговор на предстоящие президентские выборы, намекая на экономический потенциал Китая и умоляя Си [Цзиньпина] обеспечить его победу», пишет Болтон. По его словам, Трамп, в частности, заявил о важности влияния на выборы фермеров и увеличения закупок американской сои и пшеницы со стороны Китая.

WSJ узнала о финансировании кампании по переизбранию Трампа из Китая
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Дональд Трамп во время рабочей поездки в Китай

Болтон был советником Трампа по национальной безопасности с апреля 2018 года. В сентябре 2019-го он ушел в отставку по инициативе президента. Трамп указал, что был не согласен со многими из предложений Болтона, «как и другие в администрации».

После того как ряд изданий опубликовали фрагменты книги Болтона, на него подал в суд Минюст США. Американские власти считают, что в своих мемуарах экс-помощник президента раскрыл секретную информацию. Об этом заявил и сам Трамп. «Он нарушил закон, очень просто. Это строго секретная информация, и у него не было одобрения [на разглашение сведений]», — сказал президент.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Джон Болтон, Дональд Трамп, президентские выборы в США
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