WSJ узнала о финансировании кампании по переизбранию Трампа из Китая

Граждане Китая, которые имели связи с представителями китайских властей, инвестировали сотни тысяч долларов в фонд Trump Victory, который собирает средства на финансирование кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, средства на счет фонда поступили от четырех граждан КНР в 2017 году.

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