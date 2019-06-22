NYT узнала о роли ведущего Fox News в отказе Трампа от удара по Ирану

Перед тем, как принять окончательное решение по поводу того, наносить американским силам удар по Ирану или нет, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп слушал своих приближенных, в том числе генералов, дипломатов, законодателей и советников. Среди этих голосов был также голос ведущего Fox News Такера Карлсона, сообщает газета The New York Times (NYT) без указания источника информации. Этого журналиста издание называет «любимым ведущим Трампа».

Именно он, по информации газеты, в то время, когда советники по нацбезопасности призывали Трампа к военному удару, за несколько дней до того, как президент принял решение, в личной беседе сказал политику: применение силы в ответ на провокации Тегерана было бы сумасшедшей реакцией, и если Трамп начнет войну с Ираном, он может попрощаться со своими шансами на переизбрание.

«Каким бы значительным ни был этот совет, — пишет NYT, — подобное настроение, несомненно, усилило сомнения, которые мучали Трампа и которые он скрывал». О том, что удар по Ирану может не увенчаться легкой победой, а перерасти в полноценную войну, президенту, по данным издания, говорил не только телеведущий, но и другие скептики.

По собственному словам президента США, решение отказаться от удара он принял всего за десять минут до того, как он должен был быть нанесен. В это время, признавался Трамп в своем Twitter, он был «на взводе и загружен». Такое решение он в итоге объяснил «непропорциональностью» такого ответа: в случае удара, по информации президента США, в Иране погибли бы 150 человек. Такая реакция, отмечал политик, была бы неравнозначной сбитому беспилотному.