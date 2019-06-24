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Протесты в Грузии ,  
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Грузинские депутаты отказались от участия в парламентском форуме в Москве
Депутаты грузинского парламента, планировавшие поездку в Россию на межпарламентский форум, отказались от своих планов. Отношения Москвы и Тбилиси обострились после инцидента в грузинском парламенте с участием российского депутата
Фото: РИА Новости

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов и социал-демократов» не приедут в Москву на форум «Развитие парламентаризма». Об этом сообщает грузинская телерадиокомпания «Имеди» со ссылкой на главу парламентской фракции Георгия Ломая.

По словам Ломая, «Альянс патриотов» действительно принял приглашение России в расчете на то, что в рамках форума представители партии смогут провести встречи с представителями Абхазии и Осетии. Председатель фракции подчеркнул, что планировал приехать в Москву только для этой цели, однако из-за последних событий в Грузии поездка не состоится.

«То, что переговоры с Сухуми и Цхинвали должны состояться, мы все согласны. Я лично организовал встречу с теми людьми, но после всего того, что случилось в Грузии, конечно, все сорвалось», — сказал Георгий Ломая. Он не уточнил, сколько депутатов собирались приехать с визитом в Россию.

Ранее о запланированном визите грузинских парламентариев от «Альянса патриотов Грузии» в Россию сообщил журналистам глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передавали «РИА Новости». По его словам, Россия готова обеспечить безопасность визитеров. «Мы полностью обеспечиваем безопасность, в данной ситуации мы гарантируем ее для грузин в том числе. Грузинская делегация планировала приехать», — сказал Калашников.

РБК направил запрос в отдел международных отношений партии «Альянс патриотов».

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На прошлой неделе в Грузии начались массовые акции протеста. Поводом для них стал инцидент с участием российского парламентария — депутата от КПРФ Сергея Гаврилова, который прибыл в страну для участия в межпарламентском мероприятии — заседании ассамблеи православия. Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии (позднее он объяснил, что туда его посадили организаторов мероприятия).

Часть участников протестов при этом использовала антироссийскую риторику, звучали также политические требования — отставка спикера местного парламента Ираклия Кобахидзе и проведение внеочередных парламентских выборов. Полиция разогнала митинг, применив резиновые пули и слезоточивый газ. В беспорядках пострадали более 200 человек.

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Кобахидзе выполнил требования протестующих, уйдя в отставку с 21 июня.

«Всем было очень тяжело видеть то, что мы видели в зале заседаний парламента. Россия — страна, оккупировавшая 20% нашей территории, и официального представителя этой страны, сидящего в кресле председателя парламента, было очень тяжело видеть. То, что мы видели в зале заседаний парламента, было абсолютно неприемлемым», — заявил Кобахидзе накануне отставки.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что события в Грузии представляют собой «пример последствий геополитической инженерии». «Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной», — сказал он.

Президент России Владимир Путин после беспорядков в Грузии, который временно запретил российским авиакомпаниям полеты в эту страну. Авиасообщение будет прервано с 8 июля.

Автор: Наталья Демченко
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Грузия, депутаты, Госдума России, парламентаризм
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