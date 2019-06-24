Грузинские депутаты отказались от участия в парламентском форуме в Москве

Депутаты грузинского парламента, планировавшие поездку в Россию на межпарламентский форум, отказались от своих планов. Отношения Москвы и Тбилиси обострились после инцидента в грузинском парламенте с участием российского депутата

Фото: РИА Новости

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов и социал-демократов» не приедут в Москву на форум «Развитие парламентаризма». Об этом сообщает грузинская телерадиокомпания «Имеди» со ссылкой на главу парламентской фракции Георгия Ломая.

По словам Ломая, «Альянс патриотов» действительно принял приглашение России в расчете на то, что в рамках форума представители партии смогут провести встречи с представителями Абхазии и Осетии. Председатель фракции подчеркнул, что планировал приехать в Москву только для этой цели, однако из-за последних событий в Грузии поездка не состоится.

«То, что переговоры с Сухуми и Цхинвали должны состояться, мы все согласны. Я лично организовал встречу с теми людьми, но после всего того, что случилось в Грузии, конечно, все сорвалось», — сказал Георгий Ломая. Он не уточнил, сколько депутатов собирались приехать с визитом в Россию.

Ранее о запланированном визите грузинских парламентариев от «Альянса патриотов Грузии» в Россию сообщил журналистам глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передавали «РИА Новости». По его словам, Россия готова обеспечить безопасность визитеров. «Мы полностью обеспечиваем безопасность, в данной ситуации мы гарантируем ее для грузин в том числе. Грузинская делегация планировала приехать», — сказал Калашников.

РБК направил запрос в отдел международных отношений партии «Альянс патриотов».