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Турция объяснила необходимость С-400 слабой защитой со стороны НАТО
Только треть территории Турции защищена системами противовоздушной обороны НАТО, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Покупка российских противоракетных комплексов С-400 Турцией вызвана необходимостью обеспечить защиту воздушного пространства страны, так как системы НАТО эту защиту не обеспечивают. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Anadolu.

«Турция нуждается в С-400, потому что НАТО защищает лишь треть воздушного пространства нашей страны», — сказал глава турецкого МИД.

Чавушоглу подчеркнул, что оборонный контракт с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов обсуждению не подлежит и на данный момент речь идет лишь о сроках его реализации. «Нам трудно понять причины позиции США по С-400», — сказал турецкий министр.

Политика
Bloomberg сообщил о введении в июле санкций США против Турции из-за С-400

В свою очередь, постпред Турции при НАТО Басат Озтюрк заявил, что вопрос о приобретении Анкарой российских вооружений раздут Вашингтоном. «Некоторые круги в США раздули вопрос закупки Турцией российских ЗРК С-400 в крупную проблему двойственного характера. В этом смысле на США лежит большая ответственность», — сказал Озтюрк Anadolu.

Соглашение между Россией и Турцией по поставкам четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд было заключено в декабре 2017 года. Сделка предусматривает передачу турецкой стороне технологий, благодаря которым Анкара сможет создать собственные противоракетные комплексы. Поставки С-400 Анкаре были запланированы на июль 2019 года. 1 июня генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что поставки С-400 в Турцию начнутся «месяца через два».

При этом США пытались убедить Турцию отказаться от С-400 в пользу своих комплексов Patriot, в конце 2018 года Госдепартамент одобрил продажу этих систем Анкаре. Однако в феврале турецкие СМИ сообщали, что Вашингтон не продаст турецким властям Patriot, если они не разорвут сделку с Россией по С-400.

Политика
Эрдоган на вопрос о поставках С-400 ответил фразой «Вопрос решен»

Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался отменить поставки С-400, заявив, что покупка этих ЗРК выгоднее для Анкары, чем приобретение американских комплексов. Он также назвал «некрасивыми» угрозы Вашингтона прекратить участие Турции в программе производства истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи со сделкой.

После этого Пентагон приостановил поставки истребителей F-35 в Турцию, американские СМИ также сообщали, что США планируют ввести против Турции санкции.

Автор: Наталья Демченко
Теги: С-400, Турция, Мевлют Чавушоглу
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