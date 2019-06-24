Турция объяснила необходимость С-400 слабой защитой со стороны НАТО

Соглашение между Россией и Турцией по поставкам четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд было заключено в декабре 2017 года. Сделка предусматривает передачу турецкой стороне технологий, благодаря которым Анкара сможет создать собственные противоракетные комплексы. Поставки С-400 Анкаре были запланированы на июль 2019 года. 1 июня генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что поставки С-400 в Турцию начнутся «месяца через два».

При этом США пытались убедить Турцию отказаться от С-400 в пользу своих комплексов Patriot, в конце 2018 года Госдепартамент одобрил продажу этих систем Анкаре. Однако в феврале турецкие СМИ сообщали, что Вашингтон не продаст турецким властям Patriot, если они не разорвут сделку с Россией по С-400.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался отменить поставки С-400, заявив, что покупка этих ЗРК выгоднее для Анкары, чем приобретение американских комплексов. Он также назвал «некрасивыми» угрозы Вашингтона прекратить участие Турции в программе производства истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи со сделкой.

После этого Пентагон приостановил поставки истребителей F-35 в Турцию, американские СМИ также сообщали, что США планируют ввести против Турции санкции.