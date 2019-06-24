Турция объяснила необходимость С-400 слабой защитой со стороны НАТО

Покупка российских противоракетных комплексов С-400 Турцией вызвана необходимостью обеспечить защиту воздушного пространства страны, так как системы НАТО эту защиту не обеспечивают. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Anadolu.
«Турция нуждается в С-400, потому что НАТО защищает лишь треть воздушного пространства нашей страны», — сказал глава турецкого МИД.
Чавушоглу подчеркнул, что оборонный контракт с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов обсуждению не подлежит и на данный момент речь идет лишь о сроках его реализации. «Нам трудно понять причины позиции США по С-400», — сказал турецкий министр.
В свою очередь, постпред Турции при НАТО Басат Озтюрк заявил, что вопрос о приобретении Анкарой российских вооружений раздут Вашингтоном. «Некоторые круги в США раздули вопрос закупки Турцией российских ЗРК С-400 в крупную проблему двойственного характера. В этом смысле на США лежит большая ответственность», — сказал Озтюрк Anadolu.