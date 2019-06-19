Bloomberg сообщил о введении в июле санкций США против Турции из-за С-400

США собираются ввести три новых пакета санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомого с подробностями дела собеседника. Санкции, по данным агентства, могут применить уже в июле, когда в страну поступят С-400.

Как пишет Bloomberg, сейчас Совет Безопасности, Госдеп и Пентагон обсуждают самый серьезный пакет санкций, который «расшатает и без того переживающую трудные времена экономику Турции».

Активнее всего американская администрация выступает за введение ограничений в связи с законом CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»). Он позволит применить санкции к нескольким компаниям в оборонном сервисе в Турции, которые сотрудничают с Россией. Такой вид ограничений, по данным агентства, практически лишит эти компании возможности покупать американскую продукцию или продавать свою в США.

Как передает Bloomberg со ссылкой на турецкие источники, Анкара не поддается американским угрозам, так как «доверие Вашингтону полностью подорвано».

В середине июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставкой российских С-400 решен и страна начнет получать комплексы в первой половине июля. Эрдоган назвал «некрасивыми» угрозы Вашингтона прекратить участие Турции в программе F-35 в связи со сделкой. В США считают, что она противоречит CAATSA.