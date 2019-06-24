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Полюс ₽7 099,42 (+21,39%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Политика ,  
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ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России
На сегодняшнем заседании ПАСЕ рассмотрит вопрос о возвращении российской делегации к полноценному участию в составе Ассамблеи после почти двухгодичного перерыва
Фото: Максим Змеев / Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на текущей сессии крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, а также вопроса выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы. Об этом сообщает корреспондент РБК.

24 июня на рассмотрении ПАСЕ будет рассматриваться вопрос о статусе российской делегации и ее возвращении к полноценной работе в составе Ассамблеи. В 2014 году ее лишили права голоса из-за событий на Украине. Спустя год ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, однако ограничения в отношении Москвы только ужесточились. С 2016 года российская делегация перестала принимать участие в заседаниях, а с 2017-го приостановила выплату членских взносов

ПАСЕ отвергла изменение повестки пленарных заседаний — перед началом заседания были внесены два предложения обсудить инициативы:

  • «Прекращение российского шантажа: просьба к Комитету министров привлечь РФ к ответственности за неуплату членских взносов»;
  • «Обязанность государств обеспечить, чтобы люди, которые сбили рейс MH17 17 июля 2014 года, предстали перед судом».

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на вопрос РБК, собирается ли Россия возобновить выплату взносов в случае, если ее делегацию восстановят в правах, заявил, что такое решение должны принимать МИД и исполнительная власть. Он также отметил, что «до полного восстановления наших полномочий решение о сроках [выплат] пока не принято».

Ранее в ПАСЕ предложили обсудить на пленарной сессии неуплату Россией членских взносов и президент организации вынесла этот вопрос на обсуждение. Уже на пленарной сессии против обсуждения выступил глава одной из политических групп ассамблеи Тини Кокс.

«Бюро уже приняло решение, что сейчас не лучший момент обсуждать этот доклад. Советую нашим коллегам последовать совету бюро и не обсуждать этот вопрос на этой неделе», — сказал он.

В итоге ассамблея не поддержала обсуждение этого вопроса.

Материал дополняется

Авторы: Анна Трунина, Александр Атасунцев
Теги: ПАСЕ, MH17, российская делегация
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