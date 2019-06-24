ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России

На сегодняшнем заседании ПАСЕ рассмотрит вопрос о возвращении российской делегации к полноценному участию в составе Ассамблеи после почти двухгодичного перерыва

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на текущей сессии крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, а также вопроса выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы. Об этом сообщает корреспондент РБК.

24 июня на рассмотрении ПАСЕ будет рассматриваться вопрос о статусе российской делегации и ее возвращении к полноценной работе в составе Ассамблеи. В 2014 году ее лишили права голоса из-за событий на Украине. Спустя год ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, однако ограничения в отношении Москвы только ужесточились. С 2016 года российская делегация перестала принимать участие в заседаниях, а с 2017-го приостановила выплату членских взносов

ПАСЕ отвергла изменение повестки пленарных заседаний — перед началом заседания были внесены два предложения обсудить инициативы: