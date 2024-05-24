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Военная операция на Украине ,  
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Песков исключил готовность России к переговорам по нынешней линии фронта

Песков о статье Reuters о готовности к переговорам по линии фронта: «это не так»
Сюжет
Военная операция на Украине
Reuters сообщал со ссылкой на источники, что Россия готова к диалогу с Украиной, в рамках которого будут зафиксированы «нынешние линии фронта». «Это не так», — сказал Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на данные источников Reuters, которые сообщили, что Россия готова к переговорам с Украиной, во время которых будут зафиксированы «нынешние линии фронта».

«Это не так», — сказал Песков.

Президент Владимир Путин не раз говорил о готовности Москвы к диалогу с Киевом, в рамках которого будут достигнуты те цели, которые сейчас достигаются военным путем, напомнил пресс-секретарь президента. «Цели эти понятны, реалии также понятны», — отметил Песков (цитаты по ТАСС). Он добавил, что в Конституции страны зафиксирован состав России, включая четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Reuters ранее сообщило со ссылкой на источники, что Путин, общаясь с небольшой группой советников, выразил разочарование «попытками Запада сорвать переговоры» и тем, что его украинский коллега Владимир Зеленский исключил возможность диалога. Один из собеседников агентства сказал, что Москва и Киев могут не договориться, пока Зеленский будет у власти, но возможно заключение «сделки с Вашингтоном». Еще один собеседник Reuters сказал, что Россия готова вести военные действия «столько, сколько потребуется», но может и пойти на прекращение огня, чтобы «заморозить» их.

В разговоре с агентством Песков отмечал, что Россия не желает «вечной войны».

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Зеленский осенью 2022 года подписал указ, который запрещает переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. Ранее он заявлял, что Украина не пойдет на диалог, пока не выйдет на свои границы 1991 года. Однако в конце марта этого года президент допустил, что переговоры могут начаться до этого момента с условием возвращения Киевом контроля над территориями, утраченными после февраля 2022 года. По его мнению, если это произойдет, то страны, сомневающиеся или поддерживающие Россию, перестанут это делать, и она будет готова к диалогу.

Власти России считают неприемлемым мирный план, представленный Зеленским, и исключают переговоры на его основе.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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