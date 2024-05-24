Орбан счел переговоры России и США условием для мира на Украине

Переговоры России и США необходимы для урегулирования конфликта на Украине и для всей европейской безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерской газете Blikk.

Для завершения конфликта нужен «какой-то контакт» между Украиной и Россией, подчеркнул Орбан.

«За этим будут еще и настоящие переговоры между россиянами и американцами, которые касаются не просто России и Украины, а всей системы европейской безопасности. Они могут определить наше существование на 20-30 лет», — сказал премьер.

Конфликт Москвы и Киева — не просто противостояние двух стран, за Украиной стоит весь Запад, считает Орбан. По его словам, на украинской территории западные страны ведут войну против России. Боевые действия на Украине движутся к эскалации, считает венгерский премьер.

Зимой 2022 года Орбан уже заявлял, что для урегулирования украинского кризиса требуются переговоры между Россией и США. «Если они не будут вести переговоры, мира не будет», — заявил тогда премьер Венгрии.

Орбан подчеркивал, что Будапешт не будет принимать чью-либо сторону в конфликте. Венгрия не поставляет Украине оружие и не поддерживает вступление Киева в НАТО. Орбан также отмечал, что европейские страны оказались втянуты в военные действия, поставляя оружие Украине и вводя санкции против России.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам по украинскому конфликту и подчеркивали, что Москва желает добиться урегулирования дипломатическим путем. В частности, во время визита в Китай президент Владимир Путин напомнил, что Москва готова к обсуждениям по Украине и никогда не отказывалась от идеи мирных переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский в апреле не исключил возобновление переговоров с Россией. «Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней», — сказал Зеленский.