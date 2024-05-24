Reuters узнал об условиях России для переговоров о прекращении огня

Россия неоднократно говорила, что открыта к переговорам о прекращении конфликта, страна не хочет «вечной войны», заявил агентству Дмитрий Песков

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Президент России Владимир Путин готов остановить военные действия на Украине путем переговоров о прекращении огня, на которых будут зафиксированы «нынешние линии фронта», сообщает Reuters со ссылкой на четырех российских источников.

По словам трех собеседников, знакомых с ходом обсуждений в российском руководстве, Владимир Путин в разговоре с небольшой группой советников выразил разочарование «попытками Запада сорвать переговоры» и тем, что президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность диалога.

Зеленский осенью 2022 года подписал указ, который запрещает переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. Это произошло, после того как Россия включила в свой состав ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В апреле 2024-го он не исключил, что диалог может возобновиться, когда Украина подготовит свой «документ о разрешении всех вопросов» и передаст его российской стороне для обсуждения. Власти России считают неприемлемым мирный план, представленный Зеленским, и исключают переговоры на его основе (план в том числе включает пункты о выводе российских войск и восстановлении территориальной целостности Украины).

Еще один источник Reuters сообщил о готовности российских властей вести военные действия «столько, сколько потребуется», но добавил, что одновременно Россия готова и к прекращению огня, чтобы «заморозить» их.

Один из собеседников допустил, что Москва и Киев не смогут договориться, пока Зеленский занимает пост президента Украины, но Россия может попытаться «заключить сделку с Вашингтоном». Представитель Госдепартамента США сказал агентству, что любая инициатива по установлению мира должна уважать «территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ».

Как заявил Reuters пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Россия неоднократно давала понять, что открыта к диалогу для достижения своих целей и не хочет «вечной войны». Он подчеркнул, что о передаче Украине новых регионов, которые Россия включила в свой состав, не может быть и речи.

На прошлой неделе Путин во время визита в Китай заявил: «Мы готовы к обсуждениям, мы никогда не отказывались». Ранее он подчеркивал, что переговоры должны идти с учетом интересов России, а МИД заявлял, что Москва будет вести диалог «с учетом реалий на земле» и интересов своей безопасности.