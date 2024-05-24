Посла России в Армении вызвали в Москву для консультаций

Ереван приостановил свое участие в ОДКБ и говорил, что Москва не пришла на помощь во время конфликта с Азербайджаном. В России заявляли об обеспокоенности из-за активизировавшихся контактов Армении с западными странами

Сергей Копыркин (Фото: МИД России)

МИД России объявил, что посол страны в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций. Других деталей в сообщении не приводится — не указана и причина такого решения.

Отношения России и Армении остаются непростыми. Причина заключается в том числе в конфликте Армении и Азербайджана. Ереван настаивает, что во время его последних обострений в 2020 и 2023 годах Москва не оказала необходимую помощь, хотя обе стороны являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В результате конфликтов 2020 и 2023 года Азербайджан полностью восстановил контроль над Нагорным Карабахом, который был преимущественно населен армянами.

В феврале Пашинян заявил, что членство страны в ОДКБ фактически заморожено. В мае Ереван прекратил финансировать организацию, а несколько дней назад армянский премьер также обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе. «Эти страны создали имитацию того, что помогают нам, но я хочу сказать, что та война была не из-за Нагорного Карабаха, она была о том, чтобы Армения ничего из себя не представляла», — сказал Пашинян, не уточнив, о каких странах идет речь.

На этом фоне Ереван активизировал контакты со странами Запада, что вызывает обеспокоенность у властей России. «Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа», — заявляла спикер МИДа Мария Захарова в конце марта. Комментируя возможность выхода Армении из ОДКБ, в Кремле выражали готовность к контактам с армянской стороной как «в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне». «Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пашинян и президент России Владимир Путин последний раз очно встречались 8 мая. Тогда российский президент заявлял о «весьма успешном» развитии двусторонних отношений, а также о значительном увеличении товарооборота. «Разумеется, есть вопросы, связанные не только с ростом товарооборота. Есть вопросы, касающиеся безопасности в регионе. Сейчас в открытом режиме говорить об этом в деталях не будем, но есть возможность на полях работы ЕвразЭС поговорить, конечно, обо всем комплексе наших отношений, в том числе коснуться и вопросов региональной безопасности», — отмечал глава государства.