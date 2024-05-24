Азербайджан получил контроль над четырьмя селами на границе с Арменией
Пограничная служба Азербайджана получила контроль над селами Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы на границе с Арменией, сообщила пресс-служба азербайджанского вице-премьера Шахина Мустафаева. Их общая площадь составила 6,5 кв. км.
«В результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, что обеспечило возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв. км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы», — приводит комментарий ведомства APA.
Согласно заявлению Службы национальной безопасности Армении, армянские пограничники 24 мая приступят к охране приграничного участка протяженностью 7 км в Тавушской области.
Материал дополняется
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования