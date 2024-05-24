Азербайджан получил контроль над четырьмя селами на границе с Арменией

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Пограничная служба Азербайджана получила контроль над селами Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы на границе с Арменией, сообщила пресс-служба азербайджанского вице-премьера Шахина Мустафаева. Их общая площадь составила 6,5 кв. км.

«В результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, что обеспечило возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв. км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы», — приводит комментарий ведомства APA.

Согласно заявлению Службы национальной безопасности Армении, армянские пограничники 24 мая приступят к охране приграничного участка протяженностью 7 км в Тавушской области.

Материал дополняется