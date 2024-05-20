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Военная операция на Украине ,  
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12 стран решили помочь Германии обеспечить Украину средствами ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Германия в апреле призвала создать коалицию для обеспечения Украины средствами ПВО и пообещала семь комплексов Patriot. К инициативе хотят присоединиться 12 стран. Москва осуждает военную помощь Украине
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

К инициативе Германии «Немедленные действия по противовоздушной обороне» для Украины (IAAD) хотят присоединиться еще 12 стран, сообщило в Х немецкое Минобороны по итогам встречи контактной группы по обороне Украины.

«Многочисленные партнеры хотят поддержать немецкую инициативу по усилению украинской ПВО. Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово; США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Литва помогут финансово и ракетами. К инициативе также намерена присоединиться Латвия», — сказано в сообщении.

Программу IAAD Германия запустила в апреле. Берлин призвал сформировать коалицию для поставок систем ПВО Patriot, Iris-T, Skynex и зенитных самоходных установок Gepard. Немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что ЕС планирует поставить Украине семь систем Patriot, включая обещанную Германией. Всего страна отправила Киеву три таких комплекса.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед заседанием контактной группы, заявил, что обеспечение Украины средствами ПВО будет одним из ключевых вопросов встречи. Также он пообещал «устойчивый поток» оружия Киеву.

Зеленский рассказал о наличии только 25% необходимых Украине средств ПВО
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский не раз жаловался на нехватку средств ПВО у страны. 18 мая он заявил, что у Киева есть только 25% от необходимых сил противовоздушной обороны.

В апреле он рассказывал, что крупнейшая в Киевской области Трипольская ТЭС была разрушена из-за того, что у Украины закончились ракеты для ПВО. «Было ноль ракет», — сказал глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная.

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Украина Германия ПВО

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