Выступление Путина на Евразийском экономическом форуме. Трансляция

Президент России Владимир Путин выступает на Евразийском экономическом форуме в Москве. Тема форума — «Евразийская интеграция в многополярном мире». Для участия в форуме также прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Также на форуме должно пройти заседание Высшего Евразийского экономического совета, в который входят главы государств-членов ЕАЭС — Касим Жомарт Токаев, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Никол Пашинян и Александр Лукашенко.