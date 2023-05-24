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Гладков сообщил о ночной атаке дронов в Белгородской области

Гладков: Белгородская область подверглась «большому количеству атак» дронов
Большую часть атак отразили силы ПВО. В Белгороде, Борисовском и Белгородском районах были повреждены автомобили, частные дома и административные здания. В Грайворонском округе повреждения получил газопровод
Последствия атаки беспилотников в Белгороде
Последствия атаки беспилотников в Белгороде (Фото: vvgladkov / Telegram)

Белгородскую область ночью атаковали беспилотники, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов», — написал он в телеграм-канале.

Большую часть атак отразили средства ПВО. Однако в
в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах были повреждены автомобили, частные дома и административные здания. Никто не пострадал.

В Грайворонском округе повреждения получил газопровод, возник небольшой пожар. От газа были отключены село Безымено и свинокомплекс. «Сейчас глава округа находится на месте, в течение суток будет все восстановлено. Причины: работают следственные органы — жду их доклада о причине данного возгорания», — сообщил губернатор.

Ночью в поселке Томаровка Яковлевского округа с дронов сбросили взрывные устройства на два административных здания. «Возгораний, погибших и пострадавших нет. На одном здании повреждена кровля, на другом — кровля и плита перекрытия», — уточнил он.

В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено взрывное устройство над частным домом, оно не сдетонировало, добавил губернатор. Пострадавших и разрушений нет.

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22 мая Гладков сообщил, что в Грайвороновский городской округ на границе с Украиной проникли диверсанты. Одновременно под обстрел попало более десятка населенных пунктов. В регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Спустя сутки Минобороны объявило о разгроме диверсантов, потери среди них составили 70 человек, четыре БМП и пять пикапов. Режим КТО был отменен. При атаке получили ранения 13 мирных жителей, одна женщина 1941 года рождения умерла от сердечной недостаточности при эвакуации из округа. Позднее Гладков сообщил об одном погибшем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте и покушении на убийство.

В Кремле называли целью нападения отвлечение внимания от бахмутского направления и «минимизацию политического эффекта» от потери Артемовска, о взятии которого Минобороны объявило 21 мая. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к атаке.

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Теги
Елена Чернышова
Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники атака
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