Личности напавших на Белгородскую область диверсантов установят по ДНК

«РИА Новости»: выяснить личности напавших в Белгородской области можно только по ДНК

Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области (Фото: Минобороны РФ / РИА Новости)

Выяснить личности некоторых украинских диверсантов, которые напали на Белгородскую область 22 мая, можно будет только при помощи ДНК-экспертизы, так как их тела сильно обгорели, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

«Для идентификации неопознанных обгоревших тел боевиков, уничтоженных в Белгородской области, понадобится проведение судебно-медицинской экспертизы в стационарных условиях», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что проведение генетической экспертизы может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Накануне, 23 мая, Минобороны сообщало о разгроме диверсантов, атаковавших Белгородскую область. По данным ведомства, во время операции были убиты 70 украинских военных.

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