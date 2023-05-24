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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу сообщил об обучении военных для частей в новых регионах

Шойгу: центры Минобороны ведут обучение военных для формируемых в новых регионах частей
В новых регионах сформируют соединения и воинские части, сообщил Шойгу. По его словам, программы подготовки военных нужно «скорректировать с учетом опыта спецоперации»
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Минобороны ведется обучение военных, которые будут служить в соединениях и воинских частях в новых регионах, сообщил Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Отмечу, что учебные центры не только осуществляют одиночную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин, в том числе для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей», — сказал министр.

По его словам, в последнее время нагрузка на учебную сеть существенно выросла. Однако это никак не должно влиять на качество образовательного процесса, заявил Шойгу.

Он также отметил, что программы подготовки нужно «скорректировать с учетом опыта спецоперации». Так, военные должны владеть «новыми приемами ведения боя, эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника».

Президент Владимир Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России 5 октября 2022 года. В новых регионах были свои вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы. В результате их включили в состав российской армии, других войск, воинских формирований и органов.

Кроме того, в мае 2022 года Шойгу сообщал, что Россия сформирует еще 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе. Причиной он назвал «нарастание военных угроз у российских границ».

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Украина считает утраченные территории оккупированными и неоднократно заявляла о намерении их вернуть. Путин подчеркивал, что жители новых регионов «свой выбор сделали» и стали гражданами России. «Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами», — заявил он.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Сергей Шойгу Минобороны воинская часть обучение военных

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