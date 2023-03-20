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Блинкен выступил против «уловок» для заморозки конфликта на Украине

Блинкен: США выступают против попыток заморозить боевые действия на Украине
Фото: Сергей Нужненко / Free Europe / Radio Liberty / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Free Europe / Radio Liberty / Reuters

США выступают против попыток прекратить боевые действия на Украине без вывода российских войск, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

Главным элементом мирного плана должно быть подтверждение суверенитета Украины, и любой вариант, который не ставит в приоритет этот принцип, представляет собой «тактику затягивания времени», убежден дипломат. Призывы к такому прекращению огня лишь позволят президенту России Владимиру Путину «отдохнуть и переоснастить свои войска, а затем возобновить войну в более выгодное для России время», считает Блинкен.

«Мир не должен быть одурачен тактической уловкой России, которую поддерживает Китай или любая другая страна, чтобы заморозить войну на своих условиях», — сказал он.

По мнению госсекретаря, визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву демонстрирует намерение Китая обеспечить «дипломатическое прикрытие» для российских действий, вместо того чтобы осудить их.

Говоря о мирном плане Китая по урегулированию конфликта на Украине, Блинкен заявил, что инициатива включает элементы, которые поддерживают США, например обеспечение ядерной безопасности и уважение суверенитета всех стран.

КНР опубликовала свою позицию из 12 пунктов по урегулированию кризиса на Украине в годовщину военной операции. Среди идей были положения об уважении суверенитета всех стран, прекращении боевых действий и возобновлении переговоров, в чем Пекин выразил готовность играть «конструктивную роль».

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Путин на встрече с Си Цзиньпином в Кремле заявил, что в России изучили идеи Китая и с уважением относятся к ним. Москва открыта для переговорного процесса, добавил российский президент. По мнению Путина, возможность урегулирования зависит от готовности Киева учитывать «сложившиеся геополитические реалии», чего он сейчас не демонстрирует, выдвигая ультиматумы.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в перечисленных пунктах нет плана и Пекин лишь «показал свои мысли на этот счет». Президент США Джо Байден считает, что в позиции Китая нет ничего, что «было бы выгодно кому-либо, кроме России».

Теги
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