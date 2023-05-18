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Китай не увидел панацеи для урегулирования конфликта на Украине

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй: панацеи для выхода из кризиса на Украине нет
Пекин готов содействовать прекращению огня и восстановлению мира заявил спецпредставитель КНР Ли Хуэй в ходе визита в Киев. Без участия Китая в решении конфликта не обойтись, считают в МИД Украины
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Универсального решения для урегулирования конфликта на Украине нет, всем сторонам нужно накапливать доверие и создавать условия для завершения боевых действий и начала мирных переговоров, заявил по итогам визита в Киев спецпредставитель Китая по делам Евразии, Ли Хуэй, которого Пекин назначил уполномоченным по урегулированию конфликта.

Визит Ли Хуэя в Киев состоялся 16-17 мая. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и членами украинского правительства.

«Панацеи для выхода из кризиса нет, всем сторонам нужно начинать с себя, накапливать взаимное доверие, создавать условия для прекращения войны и [ведения] мирных переговоров», — приводит его заявление МИД Китая.

Пекин на основе своей позиции, изложенной в мирном плане, представленном в феврале 2023 года, готов содействовать прекращению огня и восстановлению мира, отмечается в сообщении.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи со спецпредставителем Китая заявил, что Киев не воспримет предложения по урегулированию, предусматривающие утрату территорий или заморозку конфликта, говорится на сайте украинского ведомства.

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Найти решение для урегулирования конфликта на Украине невозможно без участия Китая, сказала первый заместитель главы украинского МИДа Эмине Джапарова в интервью японскому изданию Asahi.

Она упомянула недавний разговор украинского президента Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. По ее словам, беседа пошла «в конструктивной и теплой атмосфере». Кроме того, до руководителя Китая напрямую было донесено видение ситуации украинской стороной. «В решении этой сложной ситуации не обойтись без участия Китая, учитывая его приверженность международной безопасности, статус постоянного члена Совета безопасности ООН и статус экономической державы», — отметила Джапарова (цитата по ТАСС).

Китай опубликовал мирный план по Украине в конце февраля. Он состоит из 12 пунктов и предусматривает в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение военных действий и односторонних санкций, а также возобновление переговоров.

Украина настаивает, что конфликт должен быть урегулирован на основе предложенной Киевом «формулы мира», которая в том числе предусматривает вывод российских войск. Россия отвергает это, но заявляет о готовности вести переговоры без предварительных условий. 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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