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Губернатор Гладков призвал охотников не вступать в бой с диверсантами

Белгородский губернатор Гладков призвал охотников не вступать в бой с диверсантами
Белгородский губернатор Гладков призвал охотников не использовать оружие против вооруженных людей, поскольку они могут спутать российских и украинских военных. Он заявил, что в регионе достаточно войск для обеспечения безопасности
Фото: visualspase / Getty Images
Фото: visualspase / Getty Images

Охотникам и имеющим оружие жителям Белгородской области не стоит применять его против вооруженных людей, например, диверсантов, так как они рискуют перепутать российских и украинских военных, заявил глава региона Вячеслав Гладков, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире. Трансляция шла во «ВКонтакте».

Губернатора спросили, могут ли охотники и жители области, имеющие оружие, «увидев вооруженных людей, как в случае с Грайвороном», применять его. Гладков уточнил, что, по его данным, в области таких 40 тыс. человек.

«Я вам скажу, что, с моей точки зрения, делать это категорически нельзя», — сказал губернатор. Он объяснил, что во время событий в Грайворонском округе произошел случай с несколькими «мальчишками», которые ехали домой непонятными дорогами и наткнулись на пост. Они остановились, но не знали, чей он, украинский или российский. Затем со второго поста открыли огонь украинцы, и тогда белгородцы «огородами, болотами убежали и спаслись».

Гладков предупредил, что и у российской, и у украинской армии форма защитного цвета, различаются цвета повязок, то есть можно спутать военных и открыть огонь по «нашим». «Все закончится трагедией», — заключил губернатор.

«На сегодняшний день войск достаточно, которые обеспечивают безопасность нашу», — подчеркнул он.

В то же время, отвечая одному из жителей, который спросил, нельзя ли попросить Минобороны усилить безопасность региона, и назвал границу «дырявой», Гладков сказал, что у него к оборонному ведомству «вопросов еще больше», чем у населения. Он назвал главной задачей силовых структур обеспечение безопасности населения и добавил, что «из ошибок, которые были допущены», необходимо сделать выводы.

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22 мая Гладков сообщил о проникшей в граничащий с Украиной Грайвороновский городской округ диверсантах. Одновременно были обстреляны свыше десяти населенных пунктов. В регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Спустя сутки Минобороны отчиталось, что диверсанты разгромлены — они потеряли 70 человек, 4 БМП и 5 пикапов. Режим КТО был отменен. Гладков сообщал, что при атаке ранения получили 13 мирных жителей, одна женщина 1941 года рождения умерла от сердечной недостаточности при эвакуации жителей из округа. Позднее он рассказал об одном погибшем.

Следственный комитет завел уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте и покушении на убийство.

В Кремле говорили, что цель нападения диверсантов — отвлечь внимание от бахмутского направления и «минимизировать политический эффект» от потери Артемовска (о взятии города Минобороны объявило 21 мая).

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к нападению.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Белгородская область Вячеслав Гладков
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