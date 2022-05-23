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Киссинджер не увидел возможности для Украины стать «нейтральным мостом»

Киссинджер напомнил о своей статье, которую опубликовал в марте 2014 года. Тогда он заявил, что Украина не должна становиться «форпостом» Востока или Запада, но может быть «мостом» между ними
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Идея о сохранении Украиной нейтрального статуса и превращении страны в «мост» между Востоком и Западом перестала существовать, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Восемь лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я тогда написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать», — сказал он (цитата по «Зеркалу недели»).

Москва неоднократно называла нейтралитет Украины одним из своих требований на переговорах с Киевом. В конце марта по итогам встречи в Стамбуле украинская делегация передала свои предложения по политическому урегулированию, которые в том числе включали пункт о нейтральном статусе страны в обмен на гарантии ее безопасности. Россия после этого также направила свой ответ, однако в апреле переговоры были приостановлены. Ответственной за их приостановку в российском МИДе назвали Украину.

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В своем выступлении в Давосе Киссинджер напомнил о статье, которую он опубликовал в Washington Post в марте 2014 года. Она называлась «Чем закончится украинский кризис?».

В этой статье Киссинджер отметил, что главная проблема для самоопределения Украины в том, что публичная дискуссия по этому вопросу так или иначе сводится к конфронтации. Выбор ограничивается только двумя вариантами — присоединиться ли Украина к Востоку или Западу, однако такая постановка вопроса не позволяет разрешить кризис и ставит Украину в крайне уязвимое положение в будущем, писал бывший госсекретарь.

Чтобы «выжить и процветать», Украина не должна быть «форпостом одной из сторон против другой — она должна функционировать как мост между ними», считал он. Россия при этом должна была принять, что «попытки превратить Украину в государство-сателлит и за счет этого вновь передвинуть свои границы» лишь обрекают ее на повторение «циклов взаимного давления в отношениях с Европой и США». В свою очередь, Запад, как писал Киссинджер, должен был признать, что Украина для России «никогда не будет всего лишь одной из зарубежных стран», поскольку история этих двух стран «тесно переплетена».

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Если же и Запад, и Россия, и руководство Украины продолжат навязывать волю на всем географическом и культурном пространстве страны, это может привести либо к гражданской войне, либо к расколу Украины, предупреждал он. В качестве решения конфликта бывший госсекретарь тогда предложил четыре принципа:

  • Дать Украине право свободно выбирать свои экономические и политические связи, в том числе с Европой.
  • Отказ от вступления Украины в НАТО.
  • Свобода Украины формировать любое правительство, которое отражает волю украинского народа. В этом вопросе Киссинджер предложил ориентироваться на Финляндию. «Эта нация не дает повода усомниться в своей независимости, при этом она сотрудничает с Западом в большинстве областей, в то же время тщательно избегая политической враждебности по отношению к России», — пояснял тогда Киссинджер.
  • Также Россия должна признать суверенитет Украины над Крымом, а Украина должна согласиться на усиление его автономии, считал бывший госсекретарь (российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности полуострова закрыт).

Киссинджер в 1969–1975 годах был советником президента по национальной безопасности США. С 1973 по 1977 год он занимал пост госсекретаря.

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