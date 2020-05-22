США заявили о слежке России за Трампом в рамках Договора об открытом небе

В рамках Договора по открытому небу, который разрешает странам-участницам наблюдательные полеты на территориями друг друга, Россия следила за президентом США Дональдом Трампом, заявил его советник Роберт О'Брайен

Роберт О'Брайен (Фото: Ron Sachs / CNP/AdMedia / Global Look Press)

Россия во время полетов над США, выполнявшихся в рамках Договора по открытому небу, следила за местонахождением президента США Дональда Трампа, заявил его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News.

«Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: [резиденция] Кэмп-Дэвид или Бедминстер (город, в котором находится гольф-клуб Трампа. — РБК). Так что они использовали договор не должным образом», — сказал О'Брайен.

Накануне, 21 мая, Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытом небу. По его словам, Россия нарушила соглашение, в рамках которого его участники имели право выполнять наблюдательные полеты над территориями друг друга. «Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или вместе сделать что-то, чтобы вернуться к этому», — заявил Трамп.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, Россия превратила договор «в инструмент запугивания и угроз», в то время как сама «годами грубо и постоянно нарушала» его. Он напомнил, что Россия не дала разрешения проводить наблюдательные полеты вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией, а также ограничила их над Калининградом.