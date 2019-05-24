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Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Рано или поздно Москва согласится на переговоры, уверен глава президентской администрации Богдан. Об этом он сказал после того, как Зеленский отрицательно ответил на вопрос журналистов о переговорах с Россией
Андрей Богдан (Фото: РИА Новости)

Переговоры с Россией нужны, чтобы вернуть украинцев на родину, заявил в эфире телеканала «1+1» глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Видеозапись этого фрагмента телеканал опубликовал в Facebook.

Отвечая на вопрос ведущего, какой смысл в переговорах с Россией, если она отрицает свое присутствие в Донбассе, Богдан добавил, что «на той стороне (в Донецке и Луганске. — РБК) тоже живут наши украинцы». Однако ДНР и ЛНР, по мнению Богдана, «не принимают самостоятельно решения», поэтому надо говорить с Москвой.

«Я думаю, что Россия согласится рано или поздно [на диалог], вопрос в том, когда и на каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно», — добавил он.

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21 мая Богдан заявил, что администрация президента Украины планирует провести референдум о переговорах с Россией и о достижении с ней «мирных договоренностей». Он пояснил, что принимать решения по этому вопросу должны не депутаты и не президент, а общество.

Однако позднее журналисты спросили Зеленского, планирует ли он проводить переговоры с Россией. На этот вопрос он ответил отрицательно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет от Киева реализации минских соглашений и нормализации отношений между двумя странами, однако конкретных шагов в этом направлении российские власти не видят. Он также вновь описал позицию Кремля: конфликт на востоке страны — внутриукраинский, между Россией и Украиной военных действий нет. Москва отрицает, что в боях на востоке Украины участвовали либо участвуют кадровые российские военные.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что для России вопрос принадлежности Крыма закрыт.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Владимир Зеленский, переговоры
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