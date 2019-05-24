Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

Рано или поздно Москва согласится на переговоры, уверен глава президентской администрации Богдан. Об этом он сказал после того, как Зеленский отрицательно ответил на вопрос журналистов о переговорах с Россией

Андрей Богдан (Фото: РИА Новости)

Переговоры с Россией нужны, чтобы вернуть украинцев на родину, заявил в эфире телеканала «1+1» глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Видеозапись этого фрагмента телеканал опубликовал в Facebook.

Отвечая на вопрос ведущего, какой смысл в переговорах с Россией, если она отрицает свое присутствие в Донбассе, Богдан добавил, что «на той стороне (в Донецке и Луганске. — РБК) тоже живут наши украинцы». Однако ДНР и ЛНР, по мнению Богдана, «не принимают самостоятельно решения», поэтому надо говорить с Москвой.

«Я думаю, что Россия согласится рано или поздно [на диалог], вопрос в том, когда и на каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно», — добавил он.

21 мая Богдан заявил, что администрация президента Украины планирует провести референдум о переговорах с Россией и о достижении с ней «мирных договоренностей». Он пояснил, что принимать решения по этому вопросу должны не депутаты и не президент, а общество.