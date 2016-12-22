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Путин ответил за Трампа на вопрос про Крым
Политика, 19:28
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Путин ответил за Трампа на вопрос про Крым
По словам российского президента, Трамп считает вхождение Крыма в Россию незаконным, а Москва настаивает, что вопрос закрыт. Сам Трамп на вопрос журналиста о Крыме не ответил
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Во время пресс-конференции двух президентов по итогам переговоров в Хельсинки Владимира Путина и Дональда Трампа спросили, обсуждали ли они вопрос о принадлежности Крыма. Путин сказал, что позиции двух стран по этой теме расходятся, а для России этот вопрос закрыт, передает корреспондент РБК.

Российский президент добавил, что позиция американского лидера по вопросу о принадлежности Крыма известна. «Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас иная точка зрения», — сказал Путин, подчеркнув, что Москва считает прошедший в 2014 году референдум соответствующим международному праву.

В Хельсинки завершились переговоры между двумя президентами, по словам Владимира Путина, они прошли в откровенной атмосфере. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Дональда Трампа в 2016 году, до этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч. Путин назвал прошедшие переговоры успешными, несмотря на то что Россия и США переживают сложный период.

Дональд Трамп ранее, по итогам личной беседы с Путиным и до начала обсуждения в расширенном составе, назвал прошедшие контакты «хорошим стартом».

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На прошлой неделе Дональд Трамп сказал, что присоединение Крыма к России было «катастрофой», которую допустил его предшественник Барак Обама. Республиканец добавил, что этого бы не случилось, если бы в 2014 году страной руководил он.

В конце июня президент США ушел от ответа на вопрос журналистов, может ли Вашингтон признать вхождение Крыма в Россию. «Посмотрим», — сказал тогда он.

Авторы: Полина Химшиашвили, Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , Крым
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