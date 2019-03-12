Посольство США прокомментировало сообщения о планах бойкотировать ПМЭФ

Представитель посольства заявила, что послу Джону Хантсману «будет сложно» присутствовать на форуме, пока Майкл Калви находится под арестом

Джон Хантсман (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Послу США в Москве Джону Хантсману будет сложно отправиться на Петербургский экономический форум, пока глава инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви находится под арестом в России. Об этом РБК сообщила представитель американской дипмиссии Андреа Калан.

«Посол Хантсман заявил деловым кругам, что для него будет трудно присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме, пока американский инвестор Майкл Калви арестован и обвинен в уголовном суде из-за вопросов, связанных с коммерческим спором», — говорится в сообщении. В сообщении посольства отмечается, что арест Калви подрывает усилия по созданию стабильности и прозрачности, которые необходимы для привлечения новых инвестиций в российскую экономику.

Ранее источники Financial Times сообщили, что из-за ареста Калви американские чиновники и предприниматели планируют бойкотировать ПМЭФ-2019. В частности, о решении отказаться от участия в мероприятии говорил посол Хантсман, а также главы крупных компаний и инвесторы, писало издание.

Фонд «Росконгресс» сообщил, что не располагает официальной информацией о планах американского посла относительно присутствия на ПМЭФ. Там уточнили, что приглашения американской делегации были направлены осенью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, указывал, что к форуму каждый год наблюдается большой интерес участников из разных стран, в том числе США. По словам представителя Кремля, Москва рассчитывает на такую активность и в 2019 году. «Каждый год предрекается какой-то бойкот, неприезд и так далее, но все эти сообщения не находили своего подтверждения», — отметил он.