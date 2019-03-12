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«Дело Baring Vostok» ,  
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Посольство США прокомментировало сообщения о планах бойкотировать ПМЭФ
Представитель посольства заявила, что послу Джону Хантсману «будет сложно» присутствовать на форуме, пока Майкл Калви находится под арестом
Джон Хантсман (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Послу США в Москве Джону Хантсману будет сложно отправиться на Петербургский экономический форум, пока глава инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви находится под арестом в России. Об этом РБК сообщила представитель американской дипмиссии Андреа Калан.

«Посол Хантсман заявил деловым кругам, что для него будет трудно присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме, пока американский инвестор Майкл Калви арестован и обвинен в уголовном суде из-за вопросов, связанных с коммерческим спором», — говорится в сообщении. В сообщении посольства отмечается, что арест Калви подрывает усилия по созданию стабильности и прозрачности, которые необходимы для привлечения новых инвестиций в российскую экономику.

Бизнес
FT узнала о планах бизнесменов из США бойкотировать ПМЭФ из-за дела Калви

Ранее источники Financial Times сообщили, что из-за ареста Калви американские чиновники и предприниматели планируют бойкотировать ПМЭФ-2019. В частности, о решении отказаться от участия в мероприятии говорил посол Хантсман, а также главы крупных компаний и инвесторы, писало издание.

Фонд «Росконгресс» сообщил, что не располагает официальной информацией о планах американского посла относительно присутствия на ПМЭФ. Там уточнили, что приглашения американской делегации были направлены осенью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, указывал, что к форуму каждый год наблюдается большой интерес участников из разных стран, в том числе США. По словам представителя Кремля, Москва рассчитывает на такую активность и в 2019 году. «Каждый год предрекается какой-то бойкот, неприезд и так далее, но все эти сообщения не находили своего подтверждения», — отметил он.

Калви арестовали в Москве в феврале, ему предъявили обвинения в мошенничестве. По версии следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять акции компании International Financial Technology Group в счет долга у «Первого коллекторского бюро» на 3 млрд. В то же время, как утверждает СК, реальная рыночная стоимость бумаг составила 600 тыс. руб. В деле, помимо Калви, фигурируют еще пять человек.

Сам Калви объясняет свое преследование конфликтом с группой акционеров «Восточного» во главе с Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном. Инвестор пояснил, что в 2018 году руководство Baring Vostok заподозрило их в сомнительных сделках, которые совпали по времени со слиянием «Восточного» и «Юниаструм».

Авторы: Юлия Выродова, Роман Кирьянов
Теги: Джон Хантсман, ПМЭФ, Майкл Калви
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