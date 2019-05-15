Материалы проверки ЦБ по банку из дела Калви предали гласности

Арбитражный суд Амурской области решил приобщить к иску о контроле над банком «Восточный», который «Финвижн» Артема Аветисяна подал к Evison Holdings, материалы проверки «Восточного» Центральным банком. Само заседание переносится на четверг, 16 мая, сообщили РБК в Baring Vostok.
Акционерный конфликт между «Финвижн» Аветисяна (вместе с миноритариями Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым владеют 40,2% банка) и Evison (принадлежит фонду Baring Vostok, контролирует 52% банка) тянется с прошлого года. В Арбитражный суд Амурской области «Финвижн» обратилась, чтобы обязать Evison Holdings исполнить соглашение о кол-опционе на 9,99% акций банка «Восточный». Кол-опцион в конфликте имеет большое значение: в случае его реализации «Финвижн» получила бы контроль более чем над 50% акций банка.
Приобщить к делу акт проверки «Восточного» просила сторона ответчика, которая настаивает, что соглашение о кол-опционе было нарушено, в связи с чем не подлежит исполнению.
На заседании в среду, 15 мая, представитель Evison зачитал цитаты из акта проверки «Восточного» регулятором, сообщил РБК представитель Baring Vostok. Проверка ЦБ велась в течение года и завершилась 1 августа 2018 года, о ее результатах ранее писал РБК со ссылкой на материалы проверки, подлинность которых подтверждали несколько источников.
- В ЦБ сделали вывод, что основные кредитные риски корпоративного ссудного портфеля «Восточного» сосредоточены на активах, которые достались банку после слияния с Юниаструм Банком Аветисяна (объединение завершено в начале 2017 года), и потребовали их дорезервирования. «Основные кредитные риски корпоративного ссудного портфеля (55% от общего объема выданных ссуд) сосредоточены на двух группах (заемщиков. — РБК), условно объединенных рабочей группой под названиями «группа Зыковы» и «группа «Волгабас», — зачитали в суде материалы проверки ЦБ. На «группу Зыковы» пришлось 14,898 млрд руб. задолженности, или 40% корпоративного кредитного портфеля банка, на «Волгобас» — 5,615 млрд руб. (15%). Сам «Юниаструм» выкупил часть кредитов этих групп заемщиков в 2015–2016 годах у Модульбанка, 44,33% акций которого принадлежит Аветисяну.
- «Юниаструм» помимо этого купил у BOC Russia (Bank of Cyprus Russia, впоследствии переименована в Finvision), принадлежащей Аветисяну, небольшие доли в компаниях из групп «Зыковы» и «Волгабас». В случае с BOC Russia сделки совершались «по стоимости, значительно превышавшей цену их покупки <...> у первоначального держателя», зачитали в суде материалы проверки. Расчеты осуществлялись одним днем — 15 июня 2016 года, а средства, полученные в оплату акций юридических лиц групп «Зыковы» и «Волгабас», были переведены на счет компании BOC Russia в Deutsсhe Bank. «Что, по мнению рабочей группы, может указывать на признаки вывода активов Юниаструм Банка, имевшего место до начала проверяемого периода», — следует из материалов ЦБ. По итогам проверки ЦБ направил банку предписание о досоздании резервов на 16,677 млрд руб.
- Одним из условий исполнения опциона было соблюдение условий рамочного соглашения, среди которого — в преддверии слияния управлять «Юниаструмом» в соответствии с обычной практикой, в частности — не заключать сделок по нерыночным ценам, рассказал РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин. «Если был вывод активов, то это нарушение рамочного соглашения и опциона, последствие нарушения — опцион не имеет силы», — сказал защитник.
- В «Финвижн» приобщение к делу акта проверки ЦБ сочли затягиванием процесса. «Ответчик намеренно затягивает время, каждый день внося все новые и новые документы на ознакомление суда, вырванные из контекста, недобросовестно уклоняясь тем самым от исполнения обязательств по кол-опциону», — сказала РБК представитель компании. Она также отметила, что акт проверки ЦБ отражает первые мнения инспекционной рабочей группы, но итоговым и юридически обязывающим документом является предписание ЦБ. «Baring Vostok впервые заявил о претензиях к активам «Юниаструма» только в апреле 2018 года, уже после того как «Финвижн» направил уведомление об исполнении опциона и вовсе не в связи с актом проверки ЦБ, результаты которой появились только через полгода после описываемых событий», — добавила представитель «Финвижн».