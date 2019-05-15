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«Дело Baring Vostok» ,  
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Материалы проверки ЦБ по банку из дела Калви предали гласности
Амурский суд приобщил к делу по спорному опциону между «Финвижн» и Baring акт проверки ЦБ по банку «Восточный». Итоги проверки впервые представлены официально. В «Финвижн» считают, что документ приобщен для затягивания процесса
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Арбитражный суд Амурской области решил приобщить к иску о контроле над банком «Восточный», который «Финвижн» Артема Аветисяна подал к Evison Holdings, материалы проверки «Восточного» Центральным банком. Само заседание переносится на четверг, 16 мая, сообщили РБК в Baring Vostok.

Акционерный конфликт между «Финвижн» Аветисяна (вместе с миноритариями Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым владеют 40,2% банка) и Evison (принадлежит фонду Baring Vostok, контролирует 52% банка) тянется с прошлого года. В Арбитражный суд Амурской области «Финвижн» обратилась, чтобы обязать Evison Holdings исполнить соглашение о кол-опционе на 9,99% акций банка «Восточный». Кол-опцион в конфликте имеет большое значение: в случае его реализации «Финвижн» получила бы контроль более чем над 50% акций банка.

Приобщить к делу акт проверки «Восточного» просила сторона ответчика, которая настаивает, что соглашение о кол-опционе было нарушено, в связи с чем не подлежит исполнению.

На заседании в среду, 15 мая, представитель Evison зачитал цитаты из акта проверки «Восточного» регулятором, сообщил РБК представитель Baring Vostok. Проверка ЦБ велась в течение года и завершилась 1 августа 2018 года, о ее результатах ранее писал РБК со ссылкой на материалы проверки, подлинность которых подтверждали несколько источников.

  • В ЦБ сделали вывод, что основные кредитные риски корпоративного ссудного портфеля «Восточного» сосредоточены на активах, которые достались банку после слияния с Юниаструм Банком Аветисяна (объединение завершено в начале 2017 года), и потребовали их дорезервирования. «Основные кредитные риски корпоративного ссудного портфеля (55% от общего объема выданных ссуд) сосредоточены на двух группах (заемщиков. — РБК), условно объединенных рабочей группой под названиями «группа Зыковы» и «группа «Волгабас», — зачитали в суде материалы проверки ЦБ. На «группу Зыковы» пришлось 14,898 млрд руб. задолженности, или 40% корпоративного кредитного портфеля банка, на «Волгобас» — 5,615 млрд руб. (15%). Сам «Юниаструм» выкупил часть кредитов этих групп заемщиков в 2015–2016 годах у Модульбанка, 44,33% акций которого принадлежит Аветисяну.
  • «Юниаструм» помимо этого купил у BOC Russia (Bank of Cyprus Russia, впоследствии переименована в Finvision), принадлежащей Аветисяну, небольшие доли в компаниях из групп «Зыковы» и «Волгабас». В случае с BOC Russia сделки совершались «по стоимости, значительно превышавшей цену их покупки <...> у первоначального держателя», зачитали в суде материалы проверки. Расчеты осуществлялись одним днем — 15 июня 2016 года, а средства, полученные в оплату акций юридических лиц групп «Зыковы» и «Волгабас», были переведены на счет компании BOC Russia в Deutsсhe Bank. «Что, по мнению рабочей группы, может указывать на признаки вывода активов Юниаструм Банка, имевшего место до начала проверяемого периода», — следует из материалов ЦБ. По итогам проверки ЦБ направил банку предписание о досоздании резервов на 16,677 млрд руб.
  • Одним из условий исполнения опциона было соблюдение условий рамочного соглашения, среди которого — в преддверии слияния управлять «Юниаструмом» в соответствии с обычной практикой, в частности — не заключать сделок по нерыночным ценам, рассказал РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин. «Если был вывод активов, то это нарушение рамочного соглашения и опциона, последствие нарушения — опцион не имеет силы», — сказал защитник.
  • В «Финвижн» приобщение к делу акта проверки ЦБ сочли затягиванием процесса. «Ответчик намеренно затягивает время, каждый день внося все новые и новые документы на ознакомление суда, вырванные из контекста, недобросовестно уклоняясь тем самым от исполнения обязательств по кол-опциону», — сказала РБК представитель компании. Она также отметила, что акт проверки ЦБ отражает первые мнения инспекционной рабочей группы, но итоговым и юридически обязывающим документом является предписание ЦБ. «Baring Vostok впервые заявил о претензиях к активам «Юниаструма» только в апреле 2018 года, уже после того как «Финвижн» направил уведомление об исполнении опциона и вовсе не в связи с актом проверки ЦБ, результаты которой появились только через полгода после описываемых событий», — добавила представитель «Финвижн».

Условия опциона

Опцион между «Финвижн» и Evison был заключен в 2016 году перед слиянием Юниаструм Банка с «Восточным» (объединение завершилось в 2017 году). Опцион предполагал выкуп десятипроцентного пакета за 750 млн руб. Первоначально соглашение было заключено с кипрской Finvision (затем компания зарегистрировалась на острове Русский и стала «Финвижн») на срок до 28 февраля 2017 года, а впоследствии продлено до 31 марта 2018 года. Выкупа акций так и не произошло: «Финвинж» утверждает, что Evison намеренно препятствовала реализации опциона, не принимая уведомления о его исполнении: факсы были выключены, а бумаги от курьеров не принимались.

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Baring Vostok, со своей стороны, отказался от исполнения опциона из-за подозрительных сделок, которые проводили бывшие акционеры «Юниаструма» перед слиянием с «Восточным», говорил основатель Baring Vostok и глава совета директоров «Восточного» Майкл Калви. Он был арестован в феврале по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. при обмене кредита Первого коллекторского бюро (ПКБ) на бумаги люксембургской инвесткомпании International Financial Technology Group. Уголовное дело было заведено по заявлению миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. Сам Калви считает свое задержание следствием конфликта акционеров.

Урегулирование кредита ПКБ также было одним из условий исполнения опциона в пользу Finvision, сказал РБК адвокат Evision Дмитрий Савочкин. Изначально (в феврале 2017 года) эту сделку одобрили представители «Финвижн» и независимый директор (представители Baring не могли голосовать, так как ПКБ аффилирована с инвестфондом). Но впоследствии именно отступное стало поводом для возбуждения уголовного дела против Майкла Калви, а также двух партнеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Ивана Зюзина. Следствие посчитало, что ценные бумаги IFTG стоили 600 тыс. руб., а не 3 млрд руб. Юсупов, который обратился с заявлением в ФСБ, говорил, что изначально проголосовал за одобрение сделки, так как был введен в заблуждение.

«Восточный» занимает 36-е место в российской банковской системе, по данным «Интерфакс-ЦЭА». В 2018 году банк показал рост чистой прибыли по МСФО на 70%, до 7,4 млрд руб. Хотя банку и пришлось сократить капитал для создания резервов по активам, пришедшим из «Юниаструма», он продолжает ежемесячно генерировать 700–800 млн руб. прибыли, утверждают аналитики.

Авторы: Павел Казарновский, Тимофей Дзядко, Георгий Макаренко
Теги: «Восточный», Артем Аветисян, Майкл Калви, Baring Vostok
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