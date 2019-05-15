Материалы проверки ЦБ по банку из дела Калви предали гласности

Амурский суд приобщил к делу по спорному опциону между «Финвижн» и Baring акт проверки ЦБ по банку «Восточный». Итоги проверки впервые представлены официально. В «Финвижн» считают, что документ приобщен для затягивания процесса

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Арбитражный суд Амурской области решил приобщить к иску о контроле над банком «Восточный», который «Финвижн» Артема Аветисяна подал к Evison Holdings, материалы проверки «Восточного» Центральным банком. Само заседание переносится на четверг, 16 мая, сообщили РБК в Baring Vostok.

Акционерный конфликт между «Финвижн» Аветисяна (вместе с миноритариями Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым владеют 40,2% банка) и Evison (принадлежит фонду Baring Vostok, контролирует 52% банка) тянется с прошлого года. В Арбитражный суд Амурской области «Финвижн» обратилась, чтобы обязать Evison Holdings исполнить соглашение о кол-опционе на 9,99% акций банка «Восточный». Кол-опцион в конфликте имеет большое значение: в случае его реализации «Финвижн» получила бы контроль более чем над 50% акций банка.

Приобщить к делу акт проверки «Восточного» просила сторона ответчика, которая настаивает, что соглашение о кол-опционе было нарушено, в связи с чем не подлежит исполнению.

На заседании в среду, 15 мая, представитель Evison зачитал цитаты из акта проверки «Восточного» регулятором, сообщил РБК представитель Baring Vostok. Проверка ЦБ велась в течение года и завершилась 1 августа 2018 года, о ее результатах ранее писал РБК со ссылкой на материалы проверки, подлинность которых подтверждали несколько источников.