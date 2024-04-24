Путин оценил выплаты пострадавшим от паводков словами: «Чего так мало?»

В Оренбургской области было принято более 400 тыс. заявлений на финансовую помощь от пострадавших от паводка, а выплаты получили 46 тыс. человек, обратил внимание Путин, отметив, что в других регионах похожая ситуация

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Президент Владимир Путин на совещании с участием главы МЧС Александра Куренкова и глав регионов, пострадавших от паводков, обратил внимание, что число заявлений от жителей на оказание финансовой помощи существенно расходится с количеством выплат.

«В Оренбургской области принято более 400 тыс. заявлений пострадавших на оказание финансовой помощи, а выдано 46 тыс., чуть более 10%. И во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Чего так мало-то?» — задал вопрос Путин.

Президент сослался на данные, подготовленные Куренковым. Глава МЧС перед этим сообщил, что в Курганской области выплаты получили 1,5 тыс. человек, а заявлений было подано 15 тыс. «По Тюменской области — 320 заявлений, 87 человек», — сказал он.

По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, ситуация обусловлена тем, что заявки на помощь могут подать все жители населенных пунктов, где объявлен режим ЧС. Компенсации направляются тем, кто живет на подтопленных территориях, отметил глава региона.

«Тогда непонятно, зачем вы принимаете эти заявления. <...> Давайте разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление — его приняли. Значит, он ждет соответствующей реакции», — ответил на это Путин, призвав «наладить работу, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право».

Сумма единовременной материальной помощи пострадавшим составляет 10 тыс. руб. на человека. Помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости — 50 тыс. руб., полной — 100 тыс. руб. Размер выплат вызывал вопросы у жителей, в частности в Орске, где люди вышли на митинг в начале апреля. Мэр города Василий Козупица заявил, что по 100 тыс. руб. получат все члены семей, пострадавших от паводка, не в качестве компенсации за утраченное имущество, а как «первоочередную поддержку, чтобы хоть немного оправиться от беды». Накануне Паслер сообщил, что общая сумма выплат в Оренбуржье достигла 1 млрд руб.

На совещании Путин призвал проанализировать размеры выплат и «скорректировать, если необходимо», отметив, что «подходы здесь должны быть единые и справедливые вне зависимости от бюджетной обеспеченности регионов». Он потребовал также не допустить скачков цен на товары первой необходимости.