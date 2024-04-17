Глава МЧС доложил Путину о прохождении пика паводка в Орске и Оренбурге
Пик паводка в Орске и Оренбурге прошел, наблюдается устойчивое снижение уровня воды, сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«В Оренбургской области с определенной долей уверенности можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург», — сказал Куренков. Он отметил, что хотя уровень воды в этих городах находится выше опасных отметок, но там наблюдается «устойчивое снижение».
Волна паводка смещается вниз по течению реки Урал и приближается к селу Илек на границе с Казахстаном, где уровень воды достиг опасной отметки, предупредил глава МЧС.
Согласно данным на 17 апреля, в Оренбургской области остаются подтопленными более 15 тыс. жилых домов и почти 23 тыс. приусадебных участков, рассказал Куренков. По его словам, в 35 пунктах временного размещения населения находится 1031 человек.
9 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил, что в городе прошел пик паводка. 14 апреля там начали дезинфекцию городских объектов после наводнения.
Пик паводка в Оренбурге зафиксировали 13 апреля. По данным администрации Оренбургского района на 14:00 17 апреля, уровень воды в реке Урал в городе составляет 1099 см, опасный уровень превышен на 169 см.
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