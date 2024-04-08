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Потоп в Орске ,  
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Мэр Орска рассказал о встрече с протестующими жителями

Мэр Орска Козупица рассказал о встрече с протестующими жителями
Сюжет
Потоп в Орске

Мэр Орска рассказал о встрече с протестующими жителями
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Вопросы жителей, собравшихся в центре затопленного паводком Орска, были «простыми и понятными», они спрашивали о помощи, на которую могут рассчитывать, заявил в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК мэр города Василий Козупица. Он заверил, что власти не оставят людей в беде.

По его словам, в Орске очень сложная ситуация, подтоплена очень большая городская территория. Некоторые дома затоплены прямо под крышу, подтоплено более 6 тыс домов.

«Естественно, людей волнует, как в ближайшее время жить. Сегодня буквально на комиссии по чрезвычайным ситуациям мы обсуждали, как будут работать комиссии по оценке ущерба и т.д. И я пояснил, вопросы-то были совершенно простые и понятные», — рассказал мэр, отвечая на вопрос, о чем удалось договориться с собравшимися в Орске людьми.

Жители задали вопросы, на какую помощь они могут рассчитывать. «Первые выплаты, которые будут, не на возмещение ущерба, а на поддержание. Оператор увеличил единоразовые выплаты до 100 тыс. руб. каждому члену семьи, они будут получать это в соответствии с поданными заявлениями, обращениями. <...> Сейчас все в процессе. У нас уже достаточно много обращений, в ближайшее время они начнут получать выплаты», — отметил Козупица.

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Далее, как только вода сойдет, будет оцениваться ущерб. «И будет компенсация выплачена за тот ущерб, который нанесен их жилищу, по рыночным ценам будем рассчитывать стоимость 1 кв. м ремонта или строительства в зависимости от степени ущерба. Естественно, имущественный ущерб будет учитываться. Вот эти вопросы я объяснил и сказал, что никто людей без помощи один на один с их бедой не оставит», — заключил мэр.

8 апреля на Комсомольской площади в Орске собрались люди, которые высказывали недовольство действиями властей в связи с затоплением, в том числе эвакуацией и компенсациями. От Козупицы они требовали уйти в отставку, рассказывала участница митинга. С инициативной группой от протестующих встретился губернатор Денис Паслер. Он сообщил, что 649 человек уже получили выплаты в связи с паводком, на этой неделе их получат еще 16 тыс. граждан.

Мэр Орска рассказал о встрече с протестующими жителями

Для людей, чье жилье оказалось в зоне паводка, организовали пункты временного размещения, сегодня открылся 15-й такой пункт. Многие люди уехали к родственникам, отметил мэр.

Однако есть и те, кто отказывается покидать жилища. В частности, в старом городе осталась неподтопленная территория, туда привезут дизель-генератор, откроют магазин. «Если они не хотят уезжать, каким-то силовым методом мы не настроены это делать», — сказал Козупица.

Он добавил, что в городе увеличат количество патрулей, чтобы не допустить случаев мародерства, добавил мэр.  Мэр уточнил, что в Орске вода понемногу уходит, в некоторых районах вода уже отступила.

Дамбу на реке Урал прорвало 5 апреля, в Оренбургской области ввели режим ЧС федерального характера.

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Теги
половодье затопление Оренбургская область город Орск
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