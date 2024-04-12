Власти раскрыли объем выплат пострадавшим от паводков в Оренбуржье

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Пострадавшим от паводков жителям Оренбургской области уже выплатили 69,2 млн руб., решения о назначении выплат уже приняты по 4,4 тыс. заявлений, сообщил на внеочередном заседании заксобрания региона первый вице-губернатор — первый зампред правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.

«Решение о назначении выплат принято по 4440 заявлениям, деньги зачислены на счета 3463 человек на общую сумму 69 млн 250 тыс. руб.», — сказал он.

К утру 12 апреля, по данным областного правительства, жители региона подали 38 277 заявлений на компенсации через портал госуслуг, в том числе 28 461 заявление на единовременную материальную помощь. Еще 9816 заявлений касаются предоставления финансовой помощи при утрате имущества.

Сумма единовременной материальной помощи жителям составляет 20 тыс. руб. на человека. В случае частичной утраты имущества первой необходимости положена выплата 50 тыс. руб. на человека, при полной утрате такого имущества — 100 тыс. руб. соответственно.

Жителям, получившим вред здоровью, также полагаются выплаты: в случае тяжкого или средней тяжести вреда — 400 тыс. руб., легкого вреда — 200 тыс. руб. Для получения этих средств граждане должны обратиться в МФЦ или подать заявление через портал госуслуг.

В Оренбургской области введен режим ЧС федерального уровня из-за паводков после подъема уровня воды в реке Урал. К утру 12 апреля, по данным областного правительства, в регионе были подтоплены 11,7 тыс. жилых домов и 15 тыс. приусадебных участков.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 8 апреля встречался с недовольными жителями Орска — города, где вечером 5 апреля прорвало дамбу. Они собрались на Комсомольской площади, чтобы записать видеообращение к президенту Владимиру Путину о действиях властей во время потопа, в том числе относительно эвакуации и выплат, которые сочли недостаточными.