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Наводнения в России ,  
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Путин призвал не допустить скачков цен на товары из-за паводков

Путин: нельзя допустить скачков цен на товары первой необходимости из-за потопа
Сюжет
Наводнения в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Нельзя допустить скачков цен на товары первой необходимости в регионах из-за паводков, заявил президент Владимир Путин на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков.

«Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь», — отметил Путин.

Он добавил, что размер компенсационных выплат может быть скорректирован, и призвал региональные власти решать проблемы пострадавших людей слаженно и четко. Путин подчеркнул, что сил и средств для борьбы с паводками в регионах достаточно.

Выплаты пострадавшим от паводков в Оренбуржье достигли ₽1 млрд
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Фото:Мария Лисицына / РБК

В Оренбургской, Курганской, Тюменской и других областях с середины весны начались паводки, быстро превратившиеся в потопы. Первым городом, серьезно столкнувшимся с этой проблемой, стал Орск в Оренбургской области — там прорвало насыпную дамбу, вода реки Урал затопила жилые дома как в старой, так и в новой части города. Из-за наводнений власти эвакуируют людей.

В Курганской области разлилась река Тобол, уровень воды в районе Кургана превысил 10 м, что стало историческим максимумом. В Тюменской области из берегов вышла река Ишим.

Путин призвал не допустить скачков цен на товары из-за паводков
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Владимир Путин

политик, президент России
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