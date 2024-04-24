Путин призвал не допустить скачков цен на товары из-за паводков

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Нельзя допустить скачков цен на товары первой необходимости в регионах из-за паводков, заявил президент Владимир Путин на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков.

«Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь», — отметил Путин.

Он добавил, что размер компенсационных выплат может быть скорректирован, и призвал региональные власти решать проблемы пострадавших людей слаженно и четко. Путин подчеркнул, что сил и средств для борьбы с паводками в регионах достаточно.

В Оренбургской, Курганской, Тюменской и других областях с середины весны начались паводки, быстро превратившиеся в потопы. Первым городом, серьезно столкнувшимся с этой проблемой, стал Орск в Оренбургской области — там прорвало насыпную дамбу, вода реки Урал затопила жилые дома как в старой, так и в новой части города. Из-за наводнений власти эвакуируют людей.

В Курганской области разлилась река Тобол, уровень воды в районе Кургана превысил 10 м, что стало историческим максимумом. В Тюменской области из берегов вышла река Ишим.

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