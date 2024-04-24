Паслер: пострадавшим от паводков в Оренбургской области выплатили ₽1 млрд

Выплаты пострадавшим от паводков в Оренбуржье достигли ₽1 млрд

Пострадавшим от паводков жителям Оренбургской области уже выплатили 1 млрд руб., сообщил глава региона Денис Паслер.

«Заявления продолжают обрабатывать, эта работа ведется каждый день», — написал губернатор в телеграм-канале.

К 23 апреля, по данным областного правительства, жители региона подали 404,5 тыс. заявлений, из них 402. 1 тыс. — в работе.

Сумма единовременной материальной помощи жителям составляет 10 или 20 тыс. руб. на человека. В случае частичной утраты имущества первой необходимости положена выплата 50 тыс. руб. на человека, при полной утрате — 100 тыс. руб.

В конце марта ряд регионов России столкнулся с паводками. Так, 4 апреля в Оренбургской области объявили режим ЧС, позднее ему придали федеральный характер. Из-за подъема уровня воды в Урале в Орске прорвало насыпную дамбу. Позднее вода пришла и в областной центр Оренбург.