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Наводнения в России ,  
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Выплаты пострадавшим от паводков в Оренбуржье достигли ₽1 млрд

Паслер: пострадавшим от паводков в Оренбургской области выплатили ₽1 млрд
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Наводнения в России

Пострадавшим от паводков жителям Оренбургской области уже выплатили 1 млрд руб., сообщил глава региона Денис Паслер.

«Заявления продолжают обрабатывать, эта работа ведется каждый день», — написал губернатор в телеграм-канале.

К 23 апреля, по данным областного правительства, жители региона подали 404,5 тыс. заявлений, из них 402. 1 тыс. — в работе.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга опустился на 10 см ниже опасного
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

Сумма единовременной материальной помощи жителям составляет 10 или 20 тыс. руб. на человека. В случае частичной утраты имущества первой необходимости положена выплата 50 тыс. руб. на человека, при полной утрате — 100 тыс. руб.

В конце марта ряд регионов России столкнулся с паводками. Так, 4 апреля в Оренбургской области объявили режим ЧС, позднее ему придали федеральный характер. Из-за подъема уровня воды в Урале в Орске прорвало насыпную дамбу. Позднее вода пришла и в областной центр Оренбург. 

Выплаты пострадавшим от паводков в Оренбуржье достигли ₽1 млрд
Выплаты пострадавшим от паводков в Оренбуржье достигли ₽1 млрд

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Оренбургская область Денис Паслер выплаты паводок
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