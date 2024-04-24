Bloomberg рассказал о подготовке Швеции к войне

Швеция обращает внимание на то, как идет конфликт России и Украины, и готовится соответствующим образом, говорят власти королевства. Электростанцию в Мальмё подготовят к работе на случай ударов по энергетике страны

Фото: Johan Nilsson / Global Look Press

Шведскую электростанцию Oresundsverket в Мальмё, которую законсервировали и готовили к демонтажу для отправки за границу, решено снова ввести в эксплуатацию. Шведский сетевой оператор хочет обеспечить бесперебойное электроснабжение на случай атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом пишет Bloomberg.

Станция будет снабжать город Мальмё — третий по величине город страны после Стокгольма и Гётеборга.

Bloomberg отмечает, что опасения вызывает не только риск расширения конфликта на Украине на другие страны Европы, но и гибридные атаки, как произошло с взрывами на газопроводах проекта «Северный поток».

Мощность электростанции в Мальмё — 450 мегаватт, она работает на природном газе, но может также функционировать на дизельном топливе. Объект принадлежит немецкому энергоконцерну Uniper SE. Компания Она закрыла станцию в декабре 2016 года после резкого падения цен, что сделало ее работу нерентабельной, компания начала поиск покупателя. В 2023 году шведский сетевой регулятор Svenska Kraftnat поручил Uniper отказаться от продажи станции и перевести ее в режим ожидания до конца 2020-х. Компания получила компенсацию в 1,1 млрд крон.

Министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин пояснил, что никому неизвестно, сколько времени есть для подготовки к потенциальному конфликту. «Будем надеяться, что мы не окажемся в ситуации, когда нам придется использовать эти возможности. Но уверенность в том, что мы будем готовы в случае необходимости, действительно успокаивает», — сказал управляющий заводом Микаэль Нильссон.

Такая критическая инфраструктура, как энергосети, часто становится целями во время войны, указала старший преподаватель Шведского университета обороны Вера ван Зост. Она отметила, что географическое положение Швеции делает ее особенно уязвимой для атак на энергетику. Ван Зост напомнила о ситуации на Украине, где, по данным Всемирного банка, в результате российских обстрелов более половины энергетических объектов получили ущерб.

«Мы многому учимся из того, что происходит в Украине, по очень печальным причинам», — признавал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

К концу 2028 года примерно 1 тыс. шведских специалистов будут призваны для оказания помощи в защите энергоснабжения. Это произойдет в рамках обязательного гражданского долга — формы национальной службы, приостановленной после холодной войны и вновь введенной в этом году. Вокруг энергообъектов возведут более прочные ограждения и усилят наблюдение.

Правительство Швеции резко увеличивает и расходы на гражданскую оборону. В бюджете на 2024 год на эти цели выделено $510 млн, что примерно в три раза выше суммы, выделенной в 2021 году, до начала Россией военной операции.

Российские власти неоднократно отрицали планы конфликта со странами НАТО. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь», — считает президент Владимир Путин.